Mord an Anwalt Derk Wiersum : Hohe Haftstrafe, um andere Auftragsmörder abzuschrecken

Das Bezirksgericht Amsterdam hat die Mörder des Anwalts Derk Wiersum am Montag zur längsten befristeten Freiheitsstrafe verurteilt, die im niederländischen Rechtssystem möglich ist. Giërmo B., 37 Jahre alt, und Moreno B., 32, müssen jeweils für dreißig Jahre ins Gefängnis. „Mit ihrer brutalen Tat haben die Männer einen völligen Mangel an Respekt vor dem Leben eines anderen gezeigt“, teilte das Gericht zur Begründung mit. Erschwerend komme hinzu, dass es sich um einen Auftragsmord handelte, der „große Empörung, Unruhe und Unsicherheit in der Gesellschaft verursachte, weil ein Diener der Rechtsstaatlichkeit getötet wurde“. Mit der Strafe sollten andere davon abgeschreckt werden, als Auftragskiller gegen Bezahlung tätig zu werden, hieß es weiter. Eine unbefristete lebenslange Haft, wie sie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, komme deshalb nicht in Frage, weil es sich um einen einzelnen Mord gehandelt habe.

Derk Wiersum war im September 2019 vor seinem Haus erschossen worden. Er war seinerzeit Anwalt des Kronzeugen Nabil B. im Verfahren gegen den Drogenboss Ridouan Taghi. Die Ermittler vermuten, dass Taghi die Tat aus Rache anordnete, doch wurde er aus taktischen Gründen in diesem Verfahren nicht angeklagt. Taghi steht schon im sogenannten Marengo-Prozess wegen weiterer geplanter, versuchter und tatsächlich vollzogener Auftragsmorde vor Gericht. Das Gericht hielt im Fall Wiersum nur fest, dass die Tat beauftragt worden sei, um den Kronzeugen und seine unmittelbare Umgebung „einzuschüchtern“. Zuvor war schon der Bruder des Kronzeugen ermordet worden. Vermutet wird, dass auch die Ermordung des Journalisten Peter R. de Vries im Juli dieses Jahres mit dem Fall zusammenhängt. De Vries hatte als Vertrauensperson Nabil B.s agiert.

Der Mord an dem Anwalt wurde durch Zeugen und eine Überwachungskamera beobachtet. Allerdings war es in den Verfahren nicht möglich, zu identifizieren, wer von den beiden Männern auf Wiersum geschossen und wer den Fluchtwagen gefahren hatte. Nach Auffassung des Gerichts ergab das jedoch keinen Unterschied für die Strafbemessung. „Schließlich zeigen die Taten der beiden Verdächtigen, dass sie gemeinsam darauf aus waren, Wiersum zu töten“, hieß es zur Begründung. Im Fluchtauto waren die DNA-Spuren beider Männer gefunden worden.

Außerdem ergaben Telekommunikationsdaten, dass sie sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts befanden. Nach dem Morden verfügten sie plötzlich über große Mengen Bargeld. Obendrein belegten abgehörte Gespräche ihre Verwicklung in den Fall. Dass es sich um einen Raubüberfall oder eine Entführung gehandelt haben könnte, die aus dem Ruder liefen, schloss das Gericht aus; diese Szenarien hatte die Verteidigung als Möglichkeiten ins Spiel gebracht. Die Täter selbst machten keine Aussage vor Gericht.

Geplanter Ausbruch im Fall Taghi?

Im Fall Taghi gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Am vorigen Freitag war dessen Cousin und Anwalt Youssef T. während eines Besuchs im Hochsicherheitsgefängnis Vught verhaftet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft zeigte von ihr abgefangene Kommunikation, dass beide einen „gewaltsamen Ausbruch“ planten – entweder aus dem Gefängnis selbst oder aus dem Hochsicherheitsgericht, wo der Marengo-Prozess stattfindet. Anwalt T. soll seinem Klienten und Verwandten auch dabei geholfen haben, die Rauschgiftgeschäfte aus dem Gefängnis fortzusetzen. „Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Taghi auf die Adressen von Gefängnismitarbeitern aus war“, sagte der Chefankläger John Lucas.

T. gehört dem Verteidigungsteam Taghis seit März an, neben dessen Anwältin Inez Weski und zwei weiteren Rechtsanwälten. Er hatte schon im Dezember 2020 um freien Zugang zu Taghi gebeten, doch erhob die Staatsanwaltschaft Beschwerde bei der zuständigen Anwaltskammer. Sie hegte den Verdacht, dass T. ein Telefon missbräuchlich verwendete, das er für vertrauliche Gespräche mit Taghi nutzen konnte.

Die Beschwerde wurde jedoch zurückgewiesen, woraufhin er sein Mandat antreten konnte. Nach Angaben von Lucas verbrachten beide „viele Dutzend Stunden“ gemeinsam im Gefängnis. Im Sommer sei dann der Verdacht aufgekommen, dass T. seine Rolle missbrauche und Botschafterdienste für Taghi versehe, sagte der Chefankläger. Daraufhin stimmte die Anwaltskammer einer Observation des Anwalts zu, bei der dieser auch abgehört wurde. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde er am Freitag festgenommen, Ermittler durchsuchten sein Büro und Taghis Zelle.