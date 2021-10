Drachenlord-Urteil : „Das Versagen fand früher statt“

Herr Dennis Leiffels, Sie haben vor fünf Jahren das erste Mal in einer Youtube-Dokumentation über Rainer Winkler berichtet, der im Internet als „Drachenlord“ bekannt ist, seit Jahren gemobbt wird und gerade zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung verurteilt worden ist. Wie hat das alles angefangen?

Winkler hat als Fan von Heavy-Metal-Musik Tanzvideos auf Youtube hochgeladen, und die Zuschauer haben angefangen, ihn zu ärgern. Das hat sich sehr schnell hochgeschaukelt: Verlässt er sein Heimatdorf, dann suchen ihn seine Hater – eine Art Schnitzeljagd. Finden sie ihn, schicken sie ihm Prostituierte und massenweise Pizza aufs Hotelzimmer. Der Lufthansa haben sie Nachrichten geschickt und behauptet, Rainer Winkler hätte eine Bombe an Bord. Daraus wurde schließlich das sogenannte „Drachengame“, das Internetnutzer wie eine Fernsehserie verfolgen. Meine Dokumentationen wurden zum Beispiel als Staffelfinale wahrgenommen, genau wie die Gerichtsverhandlung jetzt. Es gibt Leute, die schauen sich das nur an und belächeln das. Es gibt Leute, die zu ihm nach Hause fahren und ihn provozieren. Und es gibt Leute, die wirklich kriminell werden. Das Landgericht Nürnberg hat 2016 einen Mann zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, der im Namen von Rainer Winkler etliche Straftaten begangen hatte. Gerade hat ein Mann, der fürs Bürgermeisteramt in Konstanz kandidiert hat, Morddrohung bekommen – angeblich von Rainer Winkler. Das ist ein Internetphänomen, bei dem mit dem Namen viel Mist getrieben wird. Und dieses Internetphänomen ist riesig!

Wie kamen Sie auf das Thema?

Mich hat das Thema Cybermobbing lange beschäftigt. Es ist unglaublich schwierig, das greifbar zu machen. Dieser Mikrokosmos um den Drachenlord steht exemplarisch für das, was im Internet alles möglich ist. Welche Macht man als Mensch dort hat, welche Gewalt und welchen Schaden man anrichten kann – aber wie man sich auch auf der anderen Seite falsch verhalten kann, indem man immer wieder die Öffentlichkeit sucht, provoziert und fragwürdige Sachen ins Internet stellt. Daraus kann eine Spirale entstehen. Und man sieht sehr gut, wie überfordert alle damit sind. Ich habe am Anfang Staatsanwaltschaften gefragt, was genau passiert, wenn man in solchen Fällen Anzeige erstattet. Die zuständigen Ermittler konnten teilweise Twitter nicht von Facebook unterscheiden. Es ist bis heute so, dass selbst Politiker von irgendwelchen anonymen Hanseln bedroht werden, und da keiner etwas gegen machen kann. Das betrifft nicht nur den Mikrokosmos Drachenlord, auch Berufspolitiker haben jeden Tag damit zu tun, dass sie bedroht werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum – aber ein rechtsfolgenfreier.

Für Rainer Winkler hat der Fall jetzt Folgen: Er soll zwei Jahre ins Gefängnis, weil er handgreiflich gegenüber Menschen wurde, die ihn mit dem erklärten Ziel provoziert hatten, ihn ins Gefängnis zu bringen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Winkler haben Berufung gegen das Urteil eingelegt. Ist hier der Falsche verurteilt worden?

Es war das erklärte Ziel der Hater, den Drachenlord vor Gericht zu bringen. Das Justizversagen sehe ich aber nicht dort. Ich kenne den genauen Sachverhalt nicht, aber wenn jemandem eine Taschenlampe über den Kopf geschlagen wird, sollte man den Täter dafür verurteilen. Das Versagen fand früher statt. Stellt man sich einen Tag vor das Haus von Winkler, wird einem schlecht. Da sind Menschenfeinde unterwegs, die ihn fertig machen wollen. Vieles ist mit Sicherheit schlimmer als das, wofür Winkler jetzt verurteilt wurde – da schaut der Rechtsstaat seit Jahren zu. Und jetzt lachen sich die Leute tot, weil er vielleicht ins Gefängnis muss.