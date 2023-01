Diebstahl im Grünen Gewölbe : Zerrissen, verbogen, verbeult

Was denn ihr erster Eindruck gewesen sei, als sie die gestohlenen Schmuckstücke wiedergesehen hat, will der Vorsitzende Richter am Dienstagmittag im Prozess von der Restauratorin der Staat­lichen Kunstsammlungen Dresden wissen. „Das war schon aufregend“, antwortet die Frau. Doch dann folgt das große Aber. Drei der wertvollsten Exponate aus den barocken Juwelengarnituren, die vor mehr als drei Jahren in Dresden gestohlen wurden, fehlen. Allen voran die Epaulette mit dem Sächsischen Weißen, einem 50 Karat schweren Diamanten, der zur Zeit seiner Anschaffung im 18. Jahrhundert beinahe so viel wie der Bau der Dresdner Frauenkirche kostete. Zudem die mit 650 Diamanten besetzte Große Brustschleife sowie das mit 32 großen Diamanten besetzte Collier der Königin Amalie Auguste. „Das waren die Prunkstücke der Sammlung“, sagt die Zeugin.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Dann kommt sie zum Zustand der Stücke, die eine Woche vor Weihnachten von den mutmaßlichen Tätern mit der Aussicht auf ein womöglich geringeres Strafmaß zurückgegeben wurden. Es handele sich um Stücke, „die noch im Einflussbereich der Angeklagten“ gewesen seien, wie es vor Gericht heißt. Am 25. November 2019 waren beim Einbruch ins Grüne Gewölbe knapp zwei Dutzend mit mehr als 4300 Diamanten besetzte Schmuck­stücke aus drei barocken Juwelengarnituren des 18. Jahrhunderts gestohlen worden. Seit ziemlich genau einem Jahr wird deshalb sechs Männern in einem Hochsicherheitssaal des Landgerichts Dresden der Prozess gemacht. Die zwischen 23 und 28 Jahre alten Angeklagten sind alle in Berlin geboren und gehören dem in Teilen schwer kriminellen arabischstämmigen Remmo-Clan an.