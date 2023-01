Dänemark schafft Bargeld ab : Hier lohnt sich der Bankraub nicht mehr

Passanten gehen an der Dankse bank in Kopenhagen vorbei. (Symbolbild) Bild: REUTERS

Bargeld verliert in Dänemark immer mehr an Bedeutung. Die meisten Menschen zahlen inzwischen mit Karte. Das macht sich auch in der Kriminalstatistik bemerkbar: 2022 war das erste Jahr, in dem keine einzige Bank ausgeraubt wurde.