Auf finnischer Fähre : Däne nach 33 Jahren wegen Tötung eines Deutschen angeklagt

33 Jahre nach der Tötung eines deutschen Rucksacktouristen ist in Finnland Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden. Bei diesem handele es sich um einen dänischen Staatsbürger, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Helsinki mit. Er soll an Bord einer Fähre einen Deutschen getötet und dessen Freundin verletzt haben. „Die Taten zielten auf wehrlose Opfer und zeichneten sich durch eine besondere Brutalität und Grausamkeit aus“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Die beiden Opfer waren 1987 auf einer Reise durch die nordischen Länder, als sie mit schweren Kopfverletzungen im Schlafbereich der Fähre „Viking Sally“ aufgefunden wurden. Die Studenten aus Westdeutschland wurden in ein Krankenhaus geflogen, wo der 20-jährige Mann für tot erklärt wurde. Seine 22-jährige Freundin überlebte mit schweren Verletzungen.

Trotz polizeilicher Ermittlungen konnte der Fall damals nicht gelöst werden. Dies war unter anderem auf mangelnde DNA-Spuren und fehlende Aufnahmen aus Überwachungskameras zurückzuführen. Der nun nach mehr als drei Jahrzehnten ermittelte Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe; er wurde nicht in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht dazu äußern, ob sich der Däne überhaupt in Finnland aufhält.

Nach dem Vorfall wechselte das Schiff mehrfach die Schifffahrtsgesellschaft, bevor es 1992 an eine schwedisch-estnische Gesellschaft verkauft wurde und den Namen „Estonia“ erhielt. Im September 1994 versank die „Estonia“ unter bis heute ungeklärten Umständen. Bekannt ist, dass bei voller Fahrt die Bugklappe des Schiffes abbrach. Mindestens 852 Menschen starben, 137 Überlebende wurden etwa eine Stunde nach dem Untergang von einer herannahenden Fähre gerettet. Der Vorfall stellt das schwerste Schiffsunglück in der europäischen Nachkriegsgeschichte dar.