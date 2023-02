Nuradi A., schwarzer Ba­ckenbart, kurze schwarze Haare und schwarze Kleidung, wirkt nicht besonders eingeschüchtert. Ruhig, interessiert, bisweilen leicht lächelnd, fast wie ein neutraler Prozessbeobachter, verfolgt er vor dem Landgericht Münster die Anklage des Oberstaatsanwalts Dirk Ollech, der ihm vorwirft, im August vergangenen Jahres beim Christopher-Street-Day in Münster einen trans Mann so schwer verletzt zu haben, dass er starb. Nuradi A. soll sagen, was ihn zu der Tat motiviert hat. Doch das soll die Öffentlichkeit nicht von ihm selbst erfahren. Im Interesse des mit 20 Jahren noch als heranwachsend geltenden Angeklagten wird die Öffentlichkeit während seiner Aussage vom Prozess ausgeschlossen. Es könne seine künftige Entwicklung negativ beeinflussen, wenn Äußerungen zu biographischer Entwicklung, psychia­trischen Diagnosen oder religiösen und politischen Hintergründen verbreitet würden und seinem Vater zu Ohren kämen, das gibt selbst der Oberstaatsanwalt zu.

Denn schon vor dem Prozess war bekannt geworden, dass Nuradi A. nicht etwa aus Hass gegen queere Menschen gehandelt haben soll, sondern selbst homosexuell sei. Das wisse er seit seinem 14. Lebensjahr, wolle es aber nicht wahrhaben. Zu diesem Schluss kommt die psychiatrische Sachverständige in ihrem Gutachten. A. ist russischer Staatsbürger mit tschetschenischen Wurzeln, in seiner Heimat gilt Homosexualität als gesellschaftliches Tabu und wird brutal bestraft. Daher könne er die eigene Homosexualität als äußerst belastend empfunden haben, schlussfolgert die Gutachterin. Der An­griff auf den trans Mann könne vor ­diesem Hintergrund möglicherweise als unbewusste Abwehr „eigener homosexueller Wünsche“ gewertet werden. A. habe dadurch zeigen wollen, wie sehr er Personen, die trans sind, hasse.

Fest steht auch, dass A. wegen Körperverletzung vorbestraft ist

Ebenfalls zuvor hatte A. laut Gericht einem Fotografen gegenüber geäußert, wenn sein Vater erfahre, dass er schwul sei, würde der ihn totschlagen. Seine in Deutschland lebende Mutter habe gesagt, ein schwuler Mann würde Schande über die Familie bringen, man sei in Tschetschenien nicht homosexuell. Da Nuradi A. die Ausweisung aus Deutschland drohe und er dann nur bei seinem in Tschetschenien lebenden Vater unterkommen könne, könne er sich besser unbefangen äußern, wenn er nicht damit rechnen müsse, dass der Vater von seiner sexuellen Orientierung erfahre. Fest steht aber auch, dass A. strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt ist. Er wurde schon wegen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Zu Fragen der sexuellen Orientierung machte ein Sprecher des Landgerichts später dann zum Schutz des Angeklagten keine Angaben. Ansonsten habe der 20-Jährige alle Vorwürfe aus der Anklage eingeräumt, so der Sprecher. An Beleidigungen von Teilnehmerinnen konnte er sich nicht mehr erinnern. Wenn die Zeuginnen das so angegeben hätten, würde es aber wohl stimmen, sagte der Angeklagte demnach laut Sprecher.

Malte C. erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb wenige Tage später im Krankenhaus

Warum er die Frauen, von denen eine später gegenüber der Polizei ihr Geschlecht als männlich angab, beleidigt hatte, wisse er nicht mehr. Bevor er Malte C. mit Schlägen angegriffen habe, sei der 25-Jährige mit freiem Oberkörper auf ihn zugekommen. Der Angeklagte habe sich da schon vorgestellt, mit ihm zu kämpfen.

A. war im August beim Christopher-Street-Day in Münster an einer Bushaltestelle auf drei trans Frauen getroffen und hatte sie als „lesbische Huren“ und „scheiß Transen“ beleidigt. Er werde ihre Familien umbringen. In der Nähe saß mit freiem Oberkörper und gut sichtbaren Operationsnarben, die von der Entfernung seiner Brüste herrührten, der 25 Jahre alte Malte C. Er forderte Nuradi A. auf, die drei Frauen in Ruhe zu lassen.

Daraufhin soll Nuradi A., ehemaliger deutscher Box-Jugendmeister, gesagt ha­ben, Malte C. solle sein „Maul halten“, und ihm zwei wuchtige Schläge gegen das Ge­sicht versetzt haben. Malte C. stürzte, schlug mit dem Hinterkopf auf, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Ollech äußert in seiner Anklage, Nuradi A. habe „spätestens bei Ausführung des zweiten Schlags schwere Verletzungen billigend in Kauf genommen“. Anhaltspunkte für ei­nen bedingten Tötungsvorsatz lägen aber nicht vor. A. droht eine mehrjährige Haftstrafe.