Corona-Pandemie : Münchner soll Hunderte gefälschte Impfpässe verkauft haben

Hitze und Trockenheit : Waldbrände lassen nicht von Italien ab

Die Flammen lodern immer weiter. Während in manchen Mittelmeerländern Regen viele Feuer eindämmte, herrscht in Italien weiter Trockenheit und Hitze – ein Ende ist nicht in Sicht. In Algerien zündet ein Mob einen vermeintlichen Brandstifter an.