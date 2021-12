Fälschungen häufen sich : Kokain, Haschisch – und Impfpässe

Aktualisiert am

Razzia: In Leverkusen entdeckte die Polizei neben Rauschgift auch Impfpässe, Chargennummern und Stempel. Bild: Polizeipräsidium Köln

Gleich zwei Merkmale kamen dem Apotheker aus Duisburg-Marxloh in dem Impfpass merkwürdig vor, den ihm eine 17 Jahre alte Kundin Ende November zum Digitalisieren über die Theke reichte: die Arztunterschrift und der Praxisstempel. Als der Apotheker die junge Frau mit seinem Verdacht konfrontierte, flüchtete sie. Die herbeigerufene Polizei konnte wenig später nicht nur die mit falschen Chargennummern versehenen Impfpässe der Frau und ihres 20 Jahre alten Ehemanns sicherstellen, sondern kam durch den Fall auch dem Urkundenfälscher aus Oberhausen auf die Spur, bei dem das Paar die Ausweise gekauft hatte. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Fälscher betrieb offenbar einen kleinen Bauchladen: In seiner Wohnung fanden die Beamten nicht nur Listen von Impfpasskunden, sondern auch negative Corona-Testbescheinigungen.

In allen Bundesländern melden Polizeidienststellen derzeit Tag für Tag Impfpassfälschungen. Mehrere Tausend Fälle dürften seit Beginn der Impfkampagne zusammengekommen sein. Einen genauen Überblick gibt es nicht. Größere Razzien gab es unter anderem schon in Hessen und Baden-Württemberg. Erst Anfang Dezember konnte die Polizei in und um Schwäbisch Hall einer mutmaßlichen Fälscherbande das Handwerk legen. Bei den sechs Tatverdächtigen fanden die Beamten Blanko-Impfpässe, Stempel und Aufkleber mit Chargennummern.