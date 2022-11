Attentäter von Colorado : Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Hassverbrechens

Nach dem Anschlag auf einen Nachtklub der LGBTQ-Community im amerikanischen Colorado Springs mit fünf Toten und 18 Verletzten erwartet den mutmaßlichen Täter neben einer Mordanklage womöglich auch eine Anklage wegen Hassverbrechen. Wie am Montag bekannt wurde, prüft die Staatsanwaltschaft des Bezirks El Paso, ob der 22 Jahre alte Anderson Lee A. den „Club Q“ in der Nacht zu Sonntag stürmte, weil er dessen Besucher wegen ihrer sexuellen Orientierung ablehnte.

Der Nachtclub im etwa 500.000 Bewohner großen Colorado Springs südlich von Denver zählt überwiegend Schwule, Lesben und Transgender zu seinen Gästen. Der Schütze verübte den Anschlag zudem in der Nacht des Transgender Day of Remembrance, dem Gedenktag für verletzte oder getötete Trans-Menschen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte A. kurz vor Mitternacht mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer eröffnet. Schließlich gelang es zwei Gästen, darunter einem ehemaligen Soldaten, den Schützen zu überwältigen und ihm das Gewehr sowie eine Handfeuerwaffe abzunehmen. Der Schütze, der bislang keine Angaben zur Tat machte, liegt verletzt im Krankenhaus.

Derweil wurden erste Vorwürfe gegen Polizei und Staatsanwaltschaft laut. Wie bekannt wurde, war A. schon im vergangenen Jahr nach Drohungen gegen seine Mutter verhaftet worden. Obwohl der damals Einundzwanzigjährige angekündigt haben soll, selbstgebaute Sprengkörper und Schusswaffen gegen sie einzusetzen, verzichteten die Justizbehörden auf die Möglichkeit, seine Waffen zu beschlagnahmen.

Vor dem Hintergrund der Schüsse in Colorado Springs verwies die Organisation Gun Violence Archive am Montag auf den starken Anstieg der Zahl sogenannter Massenschießereien mit mindestens vier Todesopfern in den Vereinigten Staaten. Für das dritte Jahr in Folge wurden 2022 mehr als 600 der Verbrechen gezählt. Im Jahr 2014 waren etwa 270 „Mass shootings“ registriert worden. Den Anschlag auf „Club Q“ nahm GVA jetzt als die 601. Massenschießerei des Jahres 2022 in die Datenbank auf.