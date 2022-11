Aktualisiert am

Fünf Tote bei Schüssen in einem Nachtclub

Colorado Springs : Fünf Tote bei Schüssen in einem Nachtclub

18 weitere Menschen sollen verletzt worden sein. In der Disko feierten offenbar vor allem Schwule und Lesben. Die Partygäste sollen den Schützen überwältigt haben.

Einsatzwagen parken an einer Straße in Colorado Springs, Colorado, nach einer Schießerei in einem Nachtclub in der Nacht zum Sonntag. Bild: Twitter @Treyruffy via REUTERS

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der amerikanischen Stadt Colorado Springs sind mindestens fünf Menschen getötet und 18 Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit. Ein Verdächtiger sei bereits festgenommen worden. Er sei, der Washington Post zufolge, verletzt worden. Partygäste sollen den Schützen überwältigt haben.

Der Nachtclub veröffentlichte ein Statement auf seiner Facebook-Seite: „Club Q ist am Boden zerstört angesichts dieses sinnlosen Angriffs auf unsere Gemeinschaft. Unsere Gebete und Gedanken sind bei allen Opfern, ihren Familien und Freunden.“ Der Nachtclub bedankte sich dafür, dass seine „heldenhaften Gäste“ so schnell reagiert und den Angreifer festgehalten hätten. In der Disko werden regelmäßig Drag-Shows veranstaltet.

Die Polizei warnte davor, dass die Opferzahl in den kommenden Stunden weiter steigen könnte, da man sich noch keinen allumfassenden Überblick hätte verschaffen können.