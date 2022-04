Cold-Case-Ermittlungen : Was geschah mit Sonja Engelbrecht?

Aktualisiert am

Was geschah mit Sonja Engelbrecht?

Im April 1995 verschwand die damals 19 Jahre alte Sonja Engelbrecht. Jetzt wurden ihre sterblichen Überreste in einem Waldstück entdeckt – rund 100 Kilometer entfernt. Die Ermittler hoffen auf die Kriminaltechnik.

Polizisten suchen ein Gebiet im Wald ab, an dem zuvor menschliche Knochen in einer Felsspalte gefunden worden sind. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Fall der seit 1995 vermissten und vermutlich ermordeten Münchnerin Sonja Engelbrecht. Bild: dpa

Die bayerische Gemeinde Kipfenberg, rund 6000 Einwohner, kann eigentlich nur mit schönen Dingen auf­warten: Lage im lieblichen Altmühltal, so gut wie geographischer Mittelpunkt Bayerns und Weltkulturerbe – der Limes führte genau durch das Gebiet der Marktgemeinde. Doch seit zwei Jahren fällt der Name Kipfenberg auch im Zusammenhang mit gleich zwei ungeklärten Mordfällen – seit in einem nahe gelegenen Waldstück die Überreste von drei Personen gefunden wurden.

Der erste Fund ereignete sich im Mai 2020. Ein Spaziergänger stieß auf menschliche Knochen, unter anderem einen Schädel. Akribisch suchte die Polizei das Gebiet ab, während der wochenlangen Grabungen wurden weitere Knochen geborgen. Rechtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass es sich um die Überreste eines männlichen und eines weiblichen Skeletts handelt.