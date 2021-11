Clemens Weisshaar : Deutscher Designer und sein Sohn tot aufgefunden

Die Polizei hat offenbar keine Zweifel mehr am Hergang der Tat: „Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um ein Verbrechen handelte“, sagte der Direktor der Justizpolizei im Distrikt Setúbal, João Bugia, nach Angaben der portugiesischen Agentur Lusa am Montagnachmittag. Demnach ist das Kind durch den Vater erst ermordet worden, bevor dieser Suizid beging. Die beiden Toten waren am Sonntag in einem ausgebrannten Auto in einer abgelegenen Gegend der Serra de Grândola, einem Küstengebirge südlich von Lissabon, gefunden worden. Zunächst war nur bekannt, dass es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann deutscher Staatsangehörigkeit handelte, der im Süden Portugals in der Region Alentejo lebte, sowie seinen Sohn im Kleinkindalter.

Am Montag wurde dann ein Verdacht zur Gewissheit, auch weil die Mutter des Kindes, die britische Stylistin und Designerin Phoebe Arnold, schon Anfang November den dreijährigen Tasso als vermisst gemeldet hatte. Der Junge hatte, nachdem sich die Eltern offenbar schon im Juli getrennt hatten, das letzte Oktober-Wochenende bei seinem Vater, dem 1977 in München geborenen Designer Clemens Weisshaar, verbracht. Der Vierundvierzigjährige sollte den kleinen Tasso am 1. November, an Allerheiligen, zurück zu seiner Mutter bringen, die ebenfalls zumindest zeitweise in Portugal lebt. Weisshaar und der Junge blieben aber seither verschwunden.

„Wir sind zutiefst schockiert“

Weisshaar, der nach einer Ausbildung zum Metallarbeiter unter anderem am Royal College of Art in London studierte, war vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Schweden Reed Kram, 1971 in Columbus (Ohio) geboren, bekannt ge­worden. Die beiden hatten 2002 ihr eigenes Studio Kram/Weisshaar gegründet, mit Sitz in München und Stockholm. Zuvor war Weisshaar – wie auch der Designer Stefan Diez – Assistent des Münchner Designers Konstantin Grcic gewesen.

Schon 2003 brachten Kram/Weisshaar ihren Breeding Table heraus, ein Projekt, bei dem das Gestell des Tischs mit seiner Glasplatte von einer speziellen Software entworfen wird. Unterschiedliche Algorithmen führen dazu, dass die aus Metall durch CNC gefrästen Beine jeweils anders aussehen. Der erste Tisch wurde Anfang 2005 am Rande der Kölner Möbelmesse als Teil der Veranstaltung „Stylepark in Residence“ vorgestellt. Insgesamt entstanden 1000 Unikate. Sie stehen heute in Museen und werden auf Auktionen hoch gehandelt. Der Designer und der IT-Experte arbeiteten danach für eine Reihe von Kunden, darunter Classicon und Vitra, Adidas und Prada sowie die Porzellanmanufaktur Nymphenburg.

„Wir sind zutiefst schockiert von den tragischen Ereignissen um Clemens Weisshaar und seine Familie“, hieß es am Dienstag auf der Website des einstigen Duos Kram/Weisshaar. Man bitte um Verständnis, dass man sich zu diesem Zeitpunkt und so lange die Ermittlungen in Portugal andauerten nicht äußern wolle. Auch die Mutter von Phoebe Arnold, die von der britischen Daily Mail kontaktiert wurde, wollte keinen Kommentar abgeben. Der ganze Vorfall sei „zu erschütternd“.