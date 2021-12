Aktualisiert am

Steuervergehen in China : Influencerin muss 186 Millionen Euro zahlen

Die chinesische Influencerin Huang Wei, die unter dem Namen Viya im Internet für Produkte wirbt, muss wegen Steuervergehen umgerechnet 186 Millionen Euro zahlen. Das kommunistische Parteiorgan Volkszeitung sprach von einer „Warnung“ für andere Persönlichkeiten des E-Commerce-Geschäfts, „dass ihre Webauftritte nicht außerhalb des Rechts stattfinden“. Die 35 Jahre alte Huang Wei habe 643 Millionen Yuan (etwa 89 Millionen Euro) Steuern hinterzogen, indem sie Einkommen verschwiegen oder über zwei Jahre falsch deklariert habe, teilte das Steueramt in Hangzhou mit.

In der ostchinesischen Stadt liegt der Hauptsitz des Onlineunternehmens Alibaba, das die Handelsplattform Taobao mit 500 Millionen registrierten Nutzern betreibt, auf der Huang Weis Live­stream verfolgt werden kann. Das Vor­gehen ist Teil einer Kampagne gegen Prominente und das Showgeschäft in China. Die Führung versucht zunehmend, die Begeisterung für die extrem gut verdienenden Stars und ihre enthusiastischen Fangemeinden in den Griff zu bekommen.

Huang Wei mobilisiert bis zu zehn Millionen Zuschauer für eine ihrer Onlinewerbeshows. Nach Schätzungen von Branchenkennern soll sie 2020 Umsätze von mehr als 4,3 Milliarden Euro erreicht haben – mehr als jede andere Internetgröße. Huang Wei und ihr Ehemann Dong Haifeng akzeptierten die Strafe und entschuldigten sich im Kurznachrichtendienst Weibo bei ihren Fans: „Wir haben einen großen Fehler gemacht.“