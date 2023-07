Eine Frau ist in den Dolomiten in eine Familiengruppe gefahren und hat drei Menschen getötet. Die Ermittler in Belluno bitten Verwandte und Freunde von Angelika H. nun um Informationen zu den Lebensumständen der Unfallfahrerin.

Angelika H. hat zum Zeitpunkt des Unfalls am Nachmittag des 6. Juli weder ihr Handy benutzt noch war sie mit dem Navigationssystem ihres Audi A3 beschäftigt. Bei dem Unglück in dem norditalienischen Urlaubsort Santo Stefano di Cadore wurden drei Menschen auf dem Bürgersteig von dem ungebremst heranrasenden Auto erfasst und tödlich verletzt, unter ihnen ein kaum zwei Jahre altes Kleinkind. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag in Belluno wies Chefermittler Paolo Luca in den Medien geäußerte Spekulationen über eine vorsätzliche Tat der 32 Jahre alten Frau aus Deggendorf in Niederbayern als „Abstraktion“ zurück. Man müsse eher von einem „Zustand der Wut ausgehen, über dessen Ursache wir nichts wissen“, sagte der Ermittler.

Die Unfallfahrerin war noch am Unfallort wegen des Vorwurfs der dreifachen Tötung im Straßenverkehr von den Carabinieri in Gewahrsam genommen und ins Frauengefängnis nach Venedig verbracht worden. Am Sonntagabend wurde Angelika H., offenbar nach einem psychischen Kollaps, in die psychiatrische Abteilung einer Klinik in Venedig verlegt, wo sie sich auch am Dienstag noch befand. An der Anhörung vor der Untersuchungsrichterin in Belluno zur Überprüfung der Haftgründe am Montagvormittag nahm Angelika H. nicht teil. Die Haftrichterin ordnete den Verbleib der Frau aus Niederbayern in Untersuchungshaft sowie in psychiatrischer Betreuung an. Die Anhörung der Unfallfahrerin soll nach deren Entlassung aus der Klinik und der Rücküberstellung ins Frauengefängnis nachgeholt werden.

Chefermittler Luca bestätigte am Dienstag Presseberichte, wonach sich Angelika H. seit Mai in Südtirol und in Venetien aufgehalten habe. „Sie lebte einsam, fuhr mit ihrem Auto umher, in welchem sie auch ihre Mahlzeiten einnahm und die Nächte verbrachte“, sagte der Ermittler. Es gebe keine Hinweise, dass sich die Frau in Hotels oder Pensionen aufgehalten habe. „Wir versuchen die Lebensumstände der Frau zu verstehen“, sagte Luca und bat Angehörige und Freunde von Angelika H. sowie die Behörden in Deutschland um Informationen, zumal über eine mögliche klinische Geschichte der Frau aus Deggendorf. Nach italienischen Medienberichten sind die Eltern von Angelika H. unterwegs nach Italien zu ihrer Tochter. Bisherige Ermittlungen hätten ergeben, dass das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 90 Stundenkilometern die Fußgänger auf dem Bürgersteig erfasst habe, sagte der Chefermittler. Am Unfallort wurden keine Bremsspuren festgestellt, der Unfallwagen kam schwer beschädigt nach der Kollision mit einem Laternenpfahl zum Stehen.