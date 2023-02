In Deutschland sind Champagnerflaschen sichergestellt worden, die mit flüssigem Rauschgift gefüllt waren. Erst vor einem Jahr war ein Mann in Bayern an den Folgen einer Vergiftung gestorben.

In Deutschland sind weitere Champagnerflaschen, die mit flüssigem Ecstasy befüllt waren, sicher­gestellt worden. Es handele sich um „eine mittlere Anzahl im einstelligen Bereich“, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz am Donnerstag mit. Die genaue Anzahl sowie Angaben dazu, wo die Flaschen sichergestellt wurden, wollte er mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht nennen. Bei den Flaschen handelt es sich um Drei-Liter-Flaschen der Marke Moët & Chandon. Die Flaschen mit dem flüssigen Rauschgift stellen laut Staatsanwaltschaft einen „beträchtlichen Wert“ dar.

Vor rund einem Jahr, in der Nacht zum 13. Februar 2022, war in Weiden in der Oberpfalz ein 52 Jahre alter Mann an den Folgen einer Vergiftung gestorben, nachdem er versehentlich das flüssige Rauschgift aus genau so einer Drei-Liter-Flasche getrunken hatte. Er hatte zusammen mit sieben weiteren Gästen in einem Lokal von der Flüssigkeit getrunken, alle erlitten Vergiftungserscheinungen und mussten ins Krankenhaus. Laboruntersuchungen hatten hohe Konzentrationen der synthetischen Substanz MDMA, üblicherweise als Ecstasy bezeichnet, in der Flasche festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft Weiden ermittelt seitdem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Zahl der bislang sichergestellten Flaschen bezieht sich auf den Zeitraum seit Beginn der Ermittlungen im Februar 2022. Nach dem Öffnen der Flaschen fielen Aussehen und Geruch der Flüssigkeit auf.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass weitere Flaschen mit flüssigem MDMA in Umlauf seien, sagte der Sprecher. Laut Bundeskriminalamt wählen „organisierte Täterstrukturen“ oft „unkonventionelle“ Methoden, um Rauschgift zu schmuggeln. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Getränkeflaschen für flüssige Amphetaminbase verwendet würden. Am „Zielort“ würden die flüssigen Betäubungsmittel in konsumfähiges Amphetaminpulver umgewandelt.