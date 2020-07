Im Central Park : Anklage nach falscher Anschuldigung gegen Schwarzen

Die weiße Amerikanerin Amy Cooper, die bei einem Streit mit einem schwarzen Vogelbeobachter wegen ihres nicht angeleinten Hundes einen Notruf absetzte, muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan erhob am Montag Anklage wegen falscher Anschuldigungen gegen die Einundvierzigjährige. Während der Auseinandersetzung im Central Park hatte sie der Polizei von angeblichen Drohungen durch den Afroamerikaner Christian Cooper berichtet.

Wie ein Video zeigte, das der Vogelkundler während der Auseinandersetzung Ende Mai aufnahm, hatte er Coopers Hund aber lediglich Leckerli angeboten, als sich die Bankerin weigerte, das Tier wie in der Parkordnung vorgeschrieben an die Leine zu nehmen. „Wir leben in einer Zeit, in der schwarze Männer wegen der Vorurteile gegenüber schwarzen Männern erschossen werden. Das lasse ich nicht zu“, sagte der Redakteur eines medizinischen Journals dem Sender NBC auf die Frage nach dem Grund für die Videoaufnahme.

Wie von Cooper in ihrem Notruf verlangt, waren am Morgen des 25. Mai tatsächlich mehrere Beamte des New York Police Department in den Central Park ausgerückt. Zu einer Verhaftung kam es aber nicht. Als eine Schwester des Vogelbeobachters das Video des Streits später online stellte, wurde die Bankerin in sozialen Medien von Rassismusvorwürfen eingeholt. Die Investmentgesellschaft Franklin Templeton, bei der Cooper arbeitete, schickte ihr die Kündigung. „Ich habe zu emotional reagiert und falsche Schlüsse über Chris Coopers Absichten gezogen“, bat sie um Entschuldigung. Nach der Anklage drohen ihr bis zu zwölf Monate Haft.

Coopers Anschuldigungen gegen einen Afroamerikaner befeuerten auch die Debatten über Rassismus und die Rolle der Polizei. Der Tod des schwarzen Türstehers George Floyd, der einige Stunden nach dem Streit im Central Park im etwa 2000 Kilometer entfernten Minneapolis (Minnesota) bei der Festnahme durch einen weißen Beamten starb, hatte in den vergangenen Wochen landesweite Proteste ausgelöst.

Der Vogelkundler mahnte jetzt, die Auseinandersetzung im Central Park zum Anlass zu nehmen, Vorurteile zu überdenken. „Zu Beginn ging es nur um den Konflikt zwischen einer Hundehalterin und jemandem, der in einem Park Vögel beobachtete. Aber irgendwann hat Cooper das Ganze auf eine andere Ebene gehoben. Sie sollte überlegen, warum es dazu kommen konnte“, sagte der Siebenundfünfzigjährige. Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance forderte die New Yorker nun auf, ähnliche Erfahrungen anzuzeigen. Sein Büro werde alles tun, um Täter zur Verantwortung zu ziehen.