Nach einer spektakulären Flucht aus einem Gefängnis im Bundesstaat Alabama, die von der stellvertretenden Leiterin der Justizvollzugsanstalt geplant worden war, ist der Amerikaner Casey White zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Schon vor der Strafmaßverkündung am Donnerstag hatte der 39-Jährige zugegeben, im Frühjahr 2022 gemeinsam mit der damals 56 Jahre alten Vicky White elf Tage lang von Alabama aus durch Tennessee nach Indiana geflüchtet zu sein.

Suizid der Fluchtpartnerin

Angeblich wollte das Paar, das sich zwei Jahre zuvor im Gefängnis von Florence kennengelernt hatte, gemeinsam ein neues Leben beginnen. Die Flucht endete aber abrupt, als die Ermittler einer Task Force die Vollzugsbeamtin und den Häftling in Evansville (Indiana) entdeckten. Vicky White, die mehr als 20 Jahre lang als besonders regeltreue Beamtin galt, nahm sich damals durch einen Kopfschuss das Leben.

Im Fluchtwagen fanden die Ermittler später mehrere Pistolen und ein halbautomatisches Gewehr. Zudem hatte White mehrere Perücken gekauft, bevor sie ihren wegen mehrerer Gewaltverbrechen zu 75 Jahren Haft verurteilten Freund Ende April 2022 unter dem Vorwand, ihn zu einer psychologischen Untersuchung in ein Krankenhaus zu fahren, aus dem Gefängnis geholt hatte.

Wie sich nach dem Suizid der stellvertretenden Leiterin des Lauderdale County Detention Center herausstellte, hatte sie vor der Flucht bereits ihr Haus verkauft und ihre Stelle gekündigt.

Millionen Amerikaner hatten damals vor dem Bildschirm oder in sozialen Medien verfolgt, wie die Ermittler in mehreren Bundesstaaten nach dem Paar suchten.

In einigen Wochen erwartet Casey White der nächste Strafprozess. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Herbst 2015 eine 58-Jährige in ihrer Wohnung in Rogersville (Alabama) überfallen und erstochen zu haben.