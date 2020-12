Bushido sagt weiter aus : „Ich war paralysiert auf dieser Couch“

Das Bild auf der Leinwand in der Ecke des holzvertäfelten Saals ist so klein, dass man die Personen auf dem Video nicht erkennen kann. Aber die Stimme des Protagonisten ist dem Publikum im Berliner Landgericht inzwischen wohlbekannt: Bushido, der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt und seit vielen Verhandlungstagen als Zeuge vernommen wird, hat dem Sender Kiss FM vor ungefähr fünf Jahren ein Interview gegeben. Der Ausschnitt ist nur wenige Sekunden lang, es geht darin um Arafat Abou-Chaker, also den Mann, der in diesem Prozess der Hauptangeklagte ist. Der Moderator hat sich nach dem Verhältnis der beiden Männer erkundigt. „Das ist meine Familie“, sagt Bushido in dem Video. Er spricht von „unbedingtem Vertrauen“, von Wertschätzung, von Respekt – und einem Freund, „wo du dir sicher sein kannst, der wird dir nie irgendwie komisch kommen“.

Jetzt, im Gerichtssaal, stellt ein Verteidiger die Fragen: „Ist das, was Sie gesagt haben, inhaltlich richtig?“ – „Nein“, sagt Ferchichi knapp. „Haben Sie gelogen?“ – „Ja.“

Vermutlich ist es kein Zufall, dass die Verteidigung ausgerechnet diesen Montag mit einem Versuch beginnt, Bushidos Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen, die maßgeblich für den Ausgang dieses Verfahrens sein wird. Schließlich ist, so könnte man sagen, der Tag der Tage gekommen: Nachdem das Gericht wochenlang die fast 15 Jahre währende ambivalente private und geschäftliche Beziehung zwischen dem Künstler und dem angeblichen Clanchef aufgedröselt hat, soll es jetzt endlich um die Vorwürfe gehen, die im Zentrum der Anklage stehen: Bei einem Treffen zwischen Ferchichi, Arafat Abou-Chaker und den Abou-Chaker-Brüdern Nasser und Yasser soll es zu verbalen und körperlichen Übergriffen gekommen sein, die im Zusammenhang mit den Ansprüchen auf Bushidos Vermögen und Einkünfte den Anklagevorwurf der versuchten räuberischen Erpressung begründen.

Ein geplanter Ablauf?

„Okay“, hebt der 42 Jahre alte Rapper also an. „18. Januar.“ Er sei an jenem Nachmittag 2018 in „freudiger Erwartung“ zu dem Treffen gefahren. Nach viermonatigen, erfolglosen Verhandlungen habe er endlich auf einen Vorschlag zur Auflösung der gemeinsamen Geschäftsbeziehungen gehofft. Stattdessen will er in Abou-Chakers Geschäftsräumen auf eine Situation gestoßen sein, die Ferchichi heute als „Schauspiel“ beschreibt, weil er überzeugt ist, der Ablauf der Begegnung sei vorher geplant gewesen. „Das was hier passiert, das sollte so passieren“, sagt der Rapper: vier Männer, die sich wie ein vierblättriges Kleeblatt um einen großen Couchtisch aus Glas gegenüber sitzen.

Eine verhaltene Begrüßung, ausgerechnet Arafat Abou-Chaker sagt gar nichts, sondern steht auf und schließt die Tür ab. Während er den Schlüssel einsteckt, beginnt sein jüngster Bruder Yasser – normalerweise zuständig für die „Drecksarbeit“, „Leute bedrohen, abstechen, keine Ahnung was“ – das Gespräch mit den Worten: „So. Und jetzt wirst du hier erst wieder lebendig herauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast.“ Kurz darauf sei Arafat Abou-Chaker ausgerastet und habe ihn mit Beschimpfungen bombardiert. Grund und Anlass für diese Wut werden im Gerichtssaal nicht wirklich klar. Aber Ferchichi vergleicht seinen langjährigen Partner mit einem „tasmanischen Teufel“ und beschreibt die hervortretenden Adern am Hals.

Erst habe er zu ihm gesagt: „Pass auf. Ich werde dir heute beweisen: Du wirst das tun, was ich dir sage, und niemand wird helfen können.“ Dann habe er ihm verboten, auf das gemeinsame Grundstück zu ziehen: „Du wirst nicht nach Kleinmachnow ziehen. Du wirst deinen Teil an mich abtreten. Dafür werde ich dir einen Preis nennen. Diesen Preis werde ich dir von deinen Schulden abziehen.“