Burghausen in Oberbayern : Mann erschossen – Polizei sucht flüchtigen Täter

Vor einer Spielhalle erschoss am Abend ein Mann einen anderen und floh dann im Auto. Nahe der österreichischen Grenze sucht die Polizei mit einem Großaufgebot.

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielhalle im oberbayerischen Burghausen ist ein Mann erschossen worden. Der 32-Jährige wurde am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt an der österreichischen Grenze getötet, sagte ein Sprecher der Polizei. Der bewaffnete Täter sei mit einem Auto geflohen.

Die Polizei sucht nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Mehrere Kontrollstellen und Straßensperren wurden errichtet. Auch 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort, etwa um den Tatort auszuleuchten.

Die Bevölkerung im Landkreis Altötting werde gebeten, keine Anhalter mitzunehmen, teilte die Polizei Oberbayern-Süd via Twitter mit: „Verdächtige Wahrnehmungen bitte sofort an die 110 melden! Wir sind mit starken Kräften vor Ort und informieren hier, sobald wir mehr wissen.“