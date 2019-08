Bezug auf Gleis-Attacke : Bundespolizei ermittelt wegen Durchsage an Hamburger Bahnhof

„Deutsche Passagiere“ sind am Hamburger Bahnhof Altona per Durchsage gewarnt worden, hinter die Sicherheitslinie zurücktreten – um einen „weiteren muslimischen Terroranschlag“ zu verhindern. Die Bahn hatte damit nichts zu tun.

Am Bahnhof in Hamburg-Altona wurde am Dienstag eine schockierende Durchsage gemacht. (Archivbild) Bild: dpa

Am Bahngleis stehen und auf den Zug warten – seit Montag ist das für viele Reisende keine Alltäglichkeit mehr. Am Frankfurter Bahnhof starb am Montag ein acht Jahre alter Junge, weil er von einem 40 Jahre alten Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden war – nach bisherigem Ermittlungsstand ohne klares Motiv. Der Fall sorgt auch deshalb für Betroffenheit, weil es wohl jeden hätte treffen können.

Hört man sich unter Reisenden und Pendlern um, berichten einige, sie würden sich seitdem bewusst nicht mehr nahe der Schienen aufhalten – aus Angst. In diese Gedanken tönte am Dienstag am Hamburger Bahnhof Altona eine Durchsage, gerichtet an „deutsche Passagiere“: Diese sollten bei Einfahren des Zuges hinter die Sicherheitslinie zurücktreten, schallte es.

Es sei sicherer, sich in die Mitte der Plattform zurückzuziehen. Kinder sollten an die Hand genommen werden und wenn einem die Person neben einem „nicht geheuer“ erschiene, solle man ein Stück weiter gehen, damit kein „weiterer muslimischer Terroranschlag“ verübt werden könne. So beschreibt es Anna-Lena, eine Passagierin, die an diesem Dienstag am Bahnhof Altona auf eine S-Bahn der Linie 1 wartete, als plötzlich die Durchsage zu hören war.

Die Durchsage verurteile die Bahn „aufs Schärfste“

Das Gehörte habe sie getroffen, berichtet Anna-Lena am Tag danach im Gespräch mit der F.A.Z. „Fassungslos, schockierend, unmöglich“ habe sie nicht nur die ausschließliche Ansprache Deutscher empfunden, sondern auch den hergestellten Zusammenhang zwischen dem muslimischen Glauben und dem Vorfall am Montag. Nach Angaben des „Focus“ war der 40 Jahre alte Beschuldigte aus Eritrea Mitglied einer christlich orthodoxen Kirchengemeinde. „Wer bei der Deutschen Bahn hat diese Durchsage abgenommen?“, habe sie sich gefragt.

„Niemand“, lautet die Antwort des Unternehmens. Die Deutsche Bahn zeigte sich zunächst irritiert von der angeblichen Durchsage und versicherte auf Anfrage, dass diese keinesfalls von einem ihrer Mitarbeiter stamme. Interne Recherchen hätten ergeben, dass eine Privatperson mit einem Megaphon die Durchsage gemacht habe. Nachdem einige Passagiere Meldung über die Notrufsäule am Bahnhof in Hamburg machten, habe man versucht den Verantwortlichen zu finden, allerdings ohne Erfolg.

Nun ermittelt die Bundespolizei und wertet die Videoaufnahmen vom Bahnsteig aus. Bei der Megafon-Durchsage handele es sich möglicherweise um Belästigung der Allgemeinheit, zudem solle der genaue Wortlaut des Gesagten geprüft werden, kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag gegenüber der F.A.Z. an. Die Deutsche Bahn distanzierte sich von der Botschaft und verwies auf die Unternehmenswerte Toleranz und Vielfalt, die Durchsage verurteile man aufs Schärfste.

Anna-Lena hatte ihrem Freund von dem Vorfall berichtet, der habe ihr zunächst nicht glauben wollen. Schließlich habe sie sich dann an die Journalistin und Influencerin Aminata Belli gewandt, die auf ihrem Instagram-Account schon häufiger auf Alltagsrassismus hingewiesen hatte. Sie verbreitete den Vorfall in den sozialen Netzwerken.