Auch seine Frau verletzt : Brutaler Einbruch bei französischem Manager Tapie

Der brutale Einbruch im Landsitz des früheren Ministers und Adidas-Managers Bernard Tapie in der Nacht zu Ostersonntag hat Frankreich schockiert. Präsident Emmanuel Macron rief den krebskranken Tapie an, um ihm sein Mitgefühl auszusprechen und eine volle Aufklärung zuzusichern. Die vier vermummten Einbrecher drangen in der Nacht in die ehemalige Mühle in Combs-la-Ville in der Nähe von Fontainebleau ein.

Sie prügelten auf Tapie mit einem Schlagstock ein und zogen seine Frau Dominique an den Haaren, fesselten sie mit Kabeln. Beide erlitten Prellungen und Blutergüsse, insbesondere im Kopfbereich. Tapies Sohn Stéphane schilderte die brutalen Szenen im Fernsehsender BFM-TV. „Sie wurden mit Lampen angeleuchtet und so geweckt, gefesselt und verprügelt“, sagte er.

Die Einbrecher stahlen Schmuck, waren aber wohl enttäuscht, nicht mehr Wertsachen zu finden, was ihre Aggressivität erhöhte. Der verletzten Dominique Tapie gelang es nach der Flucht der Einbrecher, die Fesseln zu lösen und eine Nachbarin zu alarmieren.

Mehr zum Thema 1/

Bernard Tapie, der durch eine Krebsbehandlung ohnehin geschwächt ist, steht unter Schock. Der Bürgermeister der Städtchens, Guy Geoffroy, äußerte sich entsetzt über die extreme Gewalt der Einbrecher. Der rechtsextreme Rassemblement National (RN) beklagte, dass sich niemand mehr vor den Verbrecherbanden sicher fühlen könne.