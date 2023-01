Einheit von Everard-Mörder : Britischer Polizist gesteht 24 Fälle von Vergewaltigung

Ein britischer Polizist hat vor Gericht 24 Fälle von Vergewaltigung und andere Sexualdelikte eingeräumt. Der 48 Jahre alte David C., der einer Einheit zum Schutz von Abgeordneten und Diplomaten angehörte, erschien am Montag vor einem Londoner Gericht und bekannte sich schuldig, im Jahr 2003 eine 40 Jahre alte Frau vier Mal vergewaltigt zu haben. Bei einer Anhörung im Dezember hatte er bereits 20 Vergewaltigungen eingeräumt.

Neben den vier Vergewaltigungen räumte C. am Montag ein, die Frau ihrer Freiheit beraubt und sexuell genötigt zu haben. Im Dezember hatte er bereits sexuelle Übergriffe auf elf andere Frauen in einem Zeitraum von 16 Jahren bis September 2020 eingestanden.

Die Londoner Polizei hatte sich bei C.s Opfern entschuldigt, nachdem bekannt geworden war, dass sie über Vorwürfe gegen ihn wegen Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und Belästigung Bescheid gewusst hatte. Trotz der Vorwürfe hatte sie damals aber keine strafrechtlichen Ermittlungen und auch kein internes Disziplinarverfahren gegen C. eingeleitet. Erst nach seiner Festnahme im Oktober 2021 wurde er vom Dienst suspendiert.

Massive Kritik an der Metropolitan Police

Die Metropolitan Police steht nach einer Reihe von Skandalen bereits massiv in der Kritik. Empörung erregte vor allem die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung der Londonerin Sarah Everard durch einen Polizisten im März 2021. Der Ex-Beamte Wayne C., der in der derselben Einheit diente wie David C., wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich „angewidert und entsetzt“ über C.s Verhalten. „Die Londoner sind zu Recht schockiert, dass dieser Mann so lange für die Met arbeiten konnte, und es müssen ernste Fragen beantwortet werden, wie er seine Position als Polizist auf diese schreckliche Weise missbrauchen konnte“, fügte Khan hinzu.

Nach Angaben der Ermittler hatte C. einige seiner Opfer über Dating-Apps oder bei gesellschaftlichen Anlässen kennengelernt und seine Position als Polizist ausgenutzt, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Dann kontrollierte, attackierte und erniedrigte er sie. In dem Prozess will das Gericht Anfang Februar das Strafmaß verkünden.