Britische Polizei : Sexismus, lüsternes Verhalten und vertuschte Straftaten

Die Serie von Berichten über frauenfeindliches Verhalten in der britischen Polizei reißt nicht ab. Am Mittwoch kritisierte ein neuer Untersuchungs­bericht mangelhafte Sicher­­heitsüberprüfungen und Führungsversagen auf allen Ebenen. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kultur der Frauenfeindlichkeit, des Sexismus und des lüsternen Verhaltens gegenüber Polizistinnen, Mitarbeiterinnen und Frauen in der Öffentlichkeit in allen von uns untersuchten Einheiten verbreitet war, was ein deprimierendes Ergebnis ist“, sagte der Berichtsführer, Polizeiinspektor Matt Parr, bei der Vorstellung des Papiers in London und fuhr fort: „Wir glauben, dass das schlechte Benehmen gegenüber ­Frauen, über das uns be­richtet wurde, in vielen, wenn nicht allen Einheiten verbreitet ist.“

Der Bericht wurde in Auftrag ge­geben, nachdem der Polizist Wayne Couzens überführt worden war, im März 2021 die Londonerin Sarah Everard unter einem Vorwand fest­genommen und sie dann vergewaltigt und ermordet zu haben. Die Kommission untersuchte acht Polizeieinheiten, darunter auch zwei, in denen der inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Couzens tätig war. Couzens wurde am Mittwoch wegen sexueller Belästigungen vor Gericht geladen, die vor dem Mord stattgefunden ­hat­ten. Zwei seiner Kollegen, die im Sommer schon schuldig gesprochen worden waren, wurden zu jeweils zwölf Wochen Haft verurteilt, weil sie mit anderen Chat-Teilnehmern unter anderem Witze über Vergewaltigungen von Kolleginnen gemacht und über Elektroschocks gegen Kinder und Behinderte geschrieben hatten.

Die Fehler begannen schon bei der Einstellung

Parr beklagte, dass viele Polizisten nicht hätten eingestellt werden dürfen. In 18 Prozent der gut 700 untersuchten Fälle sei schon die Einstellungsentscheidung „bestenfalls fragwürdig“ gewesen. Polizisten seien in den Dienst aufgenommen worden, die ein Strafregister hatten oder zu­mindest unter Verdacht standen, Vergehen, zum Teil sogar schwere Straf­taten begangen zu haben. Andere seien hoch verschuldet gewesen oder hätten Verwandte gehabt, die ins organisierte Verbrechen verwickelt waren. In mehreren Fällen hätten ­Polizisten und Mitarbeiter bei internen Sicherheitsüberprüfungen ­falsche oder un­voll­ständige Angaben ge­macht. „Wir haben Polizisten entdeckt, die trotz einer Geschichte von Amts­miss­brauchs­vorwürfen er­folgreich zwi­schen Einheiten trans­feriert worden sind. Das ist hochgradig unbefriedigend.“



Der Bericht hebt hervor, dass auch höherrangige Polizeibeamte Frauen zum Sex gedrängt und in der Dienstzeit Pornographie geschaut oder sich sexistisch über Gewaltopfer geäußert hätten. Vorgesetzte seien über Jahre über das Fehlverhalten Unter­­gebener unterrichtet worden, hätten aber ein Auge zugedrückt und auch die Ge­fahren für die Öffentlichkeit verkannt. „Je schlampiger der Prozess der internen Sicherheitsüberprüfung ist, desto mehr wächst die Chance, dass jemand wie Couzens eingestellt wird“, sagte Polizeiinspektor Matt Parr.

Erst im Oktober war ein Bericht zu dem Ergebnis gekommen, dass das polizeiinterne Disziplinierungssystem mehr Versagen und Vertuschung aufweist als bisher angenommen. Der neue Chef von Scotland Yard, Mark Rowley, hatte sich danach öffentlich entschuldigt und vermutet, dass immer noch Hunderte rassistische, frauenfeindliche und korrupte Polizisten im Dienst seien.