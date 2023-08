Bei einem Großeinsatz der Polizei in Brasilien sind in den vergangenen fünf Tagen mindestens 33 Menschen getötet worden. Bei den Toten habe es sich um Verdächtige gehandelt, die Sicherheitskräfte angegriffen hätten, erklärten die Behörden am Dienstag. Der Einsatz gegen Banden von Drogenschmugglern an der Ostküste des Landes hatte am Freitag begonnen, nachdem ein 30 Jahre alter Polizist einer Spezialeinheit während einer Patrouille in der Hafenstadt Guaruja erschossen worden war.

In der Metropolregion Baixada Santista wurden dem Gouverneur des Bundesstaats São Paulo, Tarcisio de Freitas, zufolge 14 Menschen bei der Polizeiaktion getötet. Im Bundesstaat Bahia wurden bei Einsätzen in drei verschiedenen Städten am Freitag, Sonntag und Montag 19 Menschen getötet.

Folter-Vorwürfe gegen Polizisten

Wie die Zeitung „Folha de São Paulo“ berichtete, prüft das Büro des Ombudsmanns für die Landespolizei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Polizeiaktion. Laut dem Sender Globo News werfen Anwohner der Polizei vor, bei der „Operation Schild“ Verdächtige gefoltert zu haben. Die Polizeiaktion soll Behördenvertretern zufolge mindestens 30 Tage dauern.

Die Behörden gaben an, es seien seit Freitag 32 Verdächtige festgenommen worden, darunter der mutmaßliche Mörder des Polizisten. Zudem seien elf Waffen und mehr als 20 Kilogramm Drogen beschlagnahmt worden.

Gouverneur zufrieden

Gouverneur de Freitas, ein Verbündeter des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, hatte sich am Montag „extrem zufrieden“ mit dem Verlauf des Einsatzes gezeigt. Alle Todesfälle hätten sich bei Zusammenstößen mit der Polizei ereignet, Berichte über Menschenrechtsverletzungen durch die Polizisten wies er zurück.

Amnesty International kritisierte die Äußerungen des Gouverneurs. „Wie lange sollen unsere Anführer noch Polizeigewalt legitimieren“, schrieb die Menschenrechtsorganisation im Netzwerk Twitter, das in „X“ umbenannt wurde.

Am Dienstag kündigte de Freitas dann „Untersuchungen“ über eventuelle „Exzesse“ der Sicherheitskräfte an und versprach „im Falle von Übergriffen Strafen“. In Brasilien ist die für solche Aktionen zuständige Militärpolizei den jeweiligen Bundesstaaten unterstellt.

Kritik vom Justizminister

Brasiliens Justizminister Flávio Dino kritisierte die Aktion und erklärte, die Reaktion der Polizei „erscheint unproportional zum begangenen Verbrechen“.

Zusammenstöße zwischen Polizei und schwer bewaffneten Drogenbanden kommen in Brasilien häufig vor. Vorwürfe hinsichtlich Misshandlungen durch die Sicherheitskräfte sorgen in diesem Zusammenhang regelmäßig für politisch aufgeheizte Debatten.

In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien. 2021 töteten Sicherheitskräfte in dem südamerikanischen Land mehr als 6000 Menschen, wie aus einem Gewaltmonitor hervorgeht, der vom Nachrichtenportal „G1“, dem Brasilianischen Forum für öffentliche Sicherheit und der Universität von São Paulo betrieben wird.