In Berlin : Brandsätze gegen Gebäude des Robert-Koch-Instituts geworfen

Blaulicht in Rhein-Main : Technischer Defekt soll Hausbrand ausgelöst haben – Einbrecher gehen leer aus

Der Brand in einem Haus im Main-Kinzig-Kreis ist nach derzeitigem Ermittlungsstand durch einen technischen Defekt in der Küche ausgelöst worden. In Rüsselsheim haben Einbrecher 1500 Euro Schaden in einem Büro verursacht.