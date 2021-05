35-Jähriger stellte sich : Mutmaßlicher Erpresser von DHL in Haft

Polizisten sperren im Dezember 2017 die Straßen um einen Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt ab. Seit einem Sprengstoff-Fund dort am Weihnachtsmarkt suchte die Polizei nach einem Mann, der den Paketdienstleister DHL erpressen wollte. Bild: dpa

Der Fall der Erpressung des Logistikkonzerns DHL ist nach dreieinhalb Jahren gelöst. Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte am Donnerstag, dass ein Mann sich am Vortag bei ihr gestellt habe. Gegen den 35 Jahre alten Brandenburger erging Haftbefehl. Er soll zehn Erpressungen zugegeben haben.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die Serie hatte Ende 2017 begonnen. Zunächst war ein Paket mit einer Sprengvorrichtung an einen Online-Händler im Postzentrum Frankfurt (Oder) gegangen. Dann war Anfang Dezember in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarktes eine Paketbombe entdeckt worden. In ihr befanden sich Nägel und ein Brief, in dem von DHL eine Millionensumme in Bitcoins gefordert wurde. In den folgenden Monaten wurden in Berlin zwei weitere Sendungen mit Sprengstoff entdeckt – sie galten ebenfalls als Taten des Erpressers.

Rund 100 Tatverdächtige kontrolliert

Doch der Mann, der sich in digitalen Bekennerschreiben „Omar“ oder „One Man Army Rebel“ nannte, konnte trotz hinterlassener Spuren nicht gefasst werden. Den Durchbruch brachte ein Fahndungsfoto, das vor einigen Wochen in einem Berliner Spätkauf von einem Bitcoin-Geldautomaten aufgenommen wurde. Noch am Mittwoch war die Wohnung des Mannes durchsucht worden, es wurden Computer, ein Mobiltelefon, eine Schreckschusspistole und eine Sturmhaube sichergestellt sowie eine Schutzmaske, die offenbar auf dem Fahndungsfoto zu sehen war.

Die Polizei hatte eine Liste von rund 100 Tatverdächtigen erstellt, die kontrolliert wurden. Die ersten 60 Personen waren bereits überprüft worden, der nun verhaftete Mann stand auf Position 76. Einer mutmaßlichen Festnahme in einigen Wochen kam er nun zuvor. Da er sich gestellt hat, wurde der Haftbefehl unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.