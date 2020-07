Brand der Kathedrale in Nantes : Polizei nimmt Verdächtigen abermals fest

Eine Woche nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes ist ein Verdächtiger abermals in Polizeigewahrsam gekommen. Der 39 Jahre alte Mann wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler teilten mit, dass nach Laboruntersuchungen ein krimineller Hintergrund der Brandkatastrophe wahrscheinlich sei.

Der aus dem ostafrikanischen Land Ruanda stammende Mann war bereits vor einer Woche – unmittelbar nach dem Feuer im dem Gotteshaus – in Polizeigewahrsam gekommen, dann aber wieder freigelassen worden. Es handelt sich nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Freiwilligen, der in der Diözese arbeitete. Er war demnach für die Schließung der Kathedrale am Vorabend des Feuers zuständig gewesen. Da es keine Spur für ein gewaltsames Eindringen in die Kirche gab, geriet er rasch ins Blickfeld der Ermittler.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Verdächtigen laut Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro.

Wertvolle Orgel komplett zerstört

Teile der Kirche waren in Flammen aufgegangen, sie zerstörten unter anderem die Hauptorgel. Es gab es drei Brandherde. Auch ein großes Buntglasfenster in der Fassade sowie Gemälde wurden zerstört oder beschädigt. Eine Schätzung zu den Restaurierungskosten gibt es noch nicht. Die Kirche war zwischen 1434 und 1891 im Flamboyant-Stil der Spätgotik erbaut worden.

Bei ersten Untersuchungen waren keine Einbruchspuren an dem Gebäude gefunden worden. Das Feuer weckte in Frankreich Erinnerungen an das Inferno in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre Dame im April 2019.