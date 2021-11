Urteil gegen Profi-Boxer : Kein Meister des Worts

Aktualisiert am

Das Urteil an sich ist schon geeignet, Irritation hervorzurufen. Ein Strafprozess gegen den Profiboxer Tom Schwarz vor dem Amts­gericht Burg in Sachsen-Anhalt ist am Dienstag gegen eine Geldauflage vorläufig eingestellt worden. 2500 Euro muss Schwarz zahlen, weil er im Mai 2020 seiner früheren Lebensgefährtin durch einen Schlag mehrfach den Kiefer brach. Schwarz ist knapp zwei Meter groß, er ist Boxer, seine Ex-Freundin misst 1,60 Meter. Gerechtigkeit stellt man sich nicht nur als Boxsport-Laie anders vor.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Der Vorsitzende Richter jedoch ist nach rund fünfstündiger Beweisaufnahme zur Erkenntnis gelangt, dass die Geldstrafe angemessen sei. Für eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung hätten die in der Hauptverhandlung getroffenen Aussagen nicht ausgereicht, und es habe „ein Fehlverhalten auf beiden Seiten“ vorgelegen. Es stehe fest, heißt es vom Gericht, dass vor dem aus seinem Auto heraus erfolgten Hieb des angeklagten Boxers dessen Opfer ihn „massiv provoziert und zuletzt auch geschlagen“ habe.

In der Urteilsbegründung wurde dann allerdings noch etwas gesagt, das – wie die Magdeburger Volksstimme berichtet – „die Gemüter im Gerichtssaal erregte“. Schwarz sei „eben der Meister der fliegenden Fäuste und nicht der Meister des gesprochenen Wortes“, so der Richter, und: „Der Schlag hätte anders ausgeführt werden können und müssen, und als Profiboxer muss man in der Lage sein, das dosieren zu können.“

Zuschlagen erlaubt?

Die launigen Worte suggerieren: Der Boxer weiß sich mit Worten nicht zu wehren, also darf er zuschlagen. Die Dosierung war falsch, doch schlagen durfte, ja musste er schon. Eine befremdliche Haltung nicht nur angesichts der Tatsache, dass in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner erleidet.

Der Pressesprecher des Land­gerichts Stendal sagt auf Anfrage, mit der Äußerung, die „aus dem Zusammenhang gerissen“ worden sei, habe der Richter „nicht Gewalt gegen Frauen relativiert“, sondern sei vielmehr „der von der Verteidigung des Angeklagten eingewandten Notwehr entgegengetreten“: Er habe „begründet, dass der Faustschlag nicht ge­boten war, weil sich der Angeklagte eines milderen Mittels hätte bedienen müssen“. Die Absicht mag damit klarer sein, die Aussage selbst noch lange nicht. Auch ein Richter ist nicht in jedem Fall ein Meister des gesprochenen Wortes.