Boris Becker : Die erste Nacht war die schlimmste

Die erste Nacht in der Zelle für Neuankömmlinge dürfte die schlimmste in Boris Beckers Leben gewesen sein. Das mutmaßt der ehemalige konservative Kabinettsminister Jonathan Aitken nach der Verurteilung der Tennis-Legende zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Aitken weiß, wovon er spricht. Gegen ihn war 1999 wegen Meineids eine Haftstrafe von 18 Monaten verhängt worden. Der ehemalige Politiker, der acht Monate in drei Gefängnissen absaß und anschließend zum anglikanischen Pfarrer ordiniert wurde, zeichnet nun in Rundfunkgesprächen allerdings ein weniger dramatisches Bild dessen, was Becker hinter Gittern erwartet, als viele britische Zeitungen. Diese beziehen sich auf einen vernichtenden Bericht des Generalinspekteurs der Gefängnisse Ihrer Majestät über die „bröckelnde, überbelegte und von Ungeziefer verseuchte“ viktorianische Haft­anstalt von Wandsworth im Süden von London, in der Becker einsitzt – bis er voraussichtlich in ein weniger strenges Gefängnis verlegt wird. Laut der im Januar ver­öffentlichten Bewertung grassieren Drogenmissbrauch und ­psychische Be­schwerden im größten Gefängnis des Landes. Die Häftlinge seien zu Tode gelangweilt. Der Inspekteur berichtete von einem Gefangenen, der blinzelnd ans Licht getreten sei – weil er zum ersten Mal seit mehr als einer Woche nach draußen komme.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Boris Becker, der wegen Verstoßes gegen das britische Insolvenzgesetz verurteilt wurde, wurde am Freitag nach der Verkündung des Strafmaßes mit einem weißen Gefangenenwagen die knapp acht Kilometer vom Gericht nach Wandsworth gebracht. Seine Lebens­gefährtin konnte ihm im Gerichtssaal nur noch einen Kuss in die Glaskabine zuwerfen, in der Becker den Entscheid der Richterin gefasst zur Kenntnis nahm. Der gefallene Star hatte nach dem Schuldspruch drei Wochen zuvor offensichtlich mit seiner Inhaftierung gerechnet. In den letzten Tagen auf freiem Fuß war Becker, der für zahlungsunfähig erklärt worden war, unter anderem am Luxuskaufhaus Harrods gesichtet worden. Er hatte das Geschäft mit einer Reisetasche verlassen, die er im Gericht dabeihatte. Eine solche Tasche könnte man überall kaufen, Becker wählte aber Harrods. Das veranlasste die „Times“ zu kommentieren, das „Wunderkind der Achtziger“, dem Ruhm und Reichtum zu Kopf gestiegen seien, wirke immer noch wie ein „übermäßig gewachsenes Kind in einem Süßigkeitenladen“.