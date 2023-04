Aktualisiert am

In der südfranzösischen Stadt Bordeaux fährt ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in eine größere Gruppe Menschen. Sieben Personen werden verletzt, zwei von ihnen schwer.

In Bordeaux sind am späten Freitagabend ein Mann und seine drei Insassen mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Vorfall wurden laut der örtlichen Feuerwehr sieben Personen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Der Fahrer des Wagens und drei weitere Insassen seien festgenommen worden, berichteten mehrere französische Medien übereinstimmend.

Wie der Radiosender France Bleu meldet, habe der Fahrer bei einem Autorennen die Kontrolle über den Wagen verloren. In den sozialen Netzwerken wurde ein Video verbreitet, auf dem zu sehen ist, wie das Auto mit hoher Geschwindigkeit nicht mehr die Kurve schafft – und in eine Gruppe mit Dutzenden Menschen rast. Auf beiden Straßenseiten stehen Personen, es soll sich um ein illegales Straßenrennen gehandelt haben.

Die zwei schwerverletzten Personen seien nach Angaben aus den Krankenhäusern 18 Jahre alt. Sie wurden an Bein und an der Hüfte verletzt. Ihre Verletzungen seien laut den Angaben nicht lebensbedrohlich.