Bluttat in Österreich : Der „Bierwirt“ soll seine Ex-Partnerin getötet haben

In Wien hat sich am Donnerstagabend eine Bluttat zugetragen, die aus mehreren Gründen medial Aufsehen erregt. Es ist bereits das neunte Mal in diesem Jahr, dass in Österreich eine Frau offenbar durch ihren Partner oder ehemaligen Partner getötet wurde. Und der mutmaßliche Täter ist aus einem Rechtsstreit mit einer Grünen-Politikerin bekannt, die er mit frauenverachtenden Nachrichten beschimpft haben soll. In den Medien wird der Betreiber einer Getränkehandlung mit Ausschank als „Bierwirt“ bezeichnet. Er soll nach Angaben der Austria Presse Agentur der Tatverdächtige sein.

Der 42 Jahre alte Mann soll am Donnerstag zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin gekommen sein und die Frau mit einer Waffe bedroht haben. Eine Zeugin rief die Polizei. Kurz darauf ging ein weiterer Notruf ein, wonach Schüsse zu hören gewesen seien. Die Polizei fanden die 35 Jahre alte Frau mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß vor, sie verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Sondereinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen im Innenhof des Gemeindebaus, in dem sich die Wohnung befindet, fest. Bei ihm wurde die Tatwaffe sichergestellt, der Hergang werde noch ermittelt, hieß es. Der Verdächtige sei wegen einer Alkoholvergiftung unter Bewachung ins Krankenhaus gebracht worden.

Der „Bierwirt“ stand bis vor Kurzem mit der Grünen-Politikerin Sigrid Maurer, die inzwischen Fraktionsvorsitzende im Nationalrat ist, im Rechtsstreit. Sie hatte von seinem Facebook-Account 2018 obszöne Nachrichten und Beschimpfungen erhalten. Um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen, und weil es – zumindest zu dem Zeitpunkt – keine rechtlichen Möglichkeiten gab, sich gegen solche Nachstellungen zu wehren, veröffentlichte Maurer die Nachrichten über Twitter. Dabei nannte sie den „Bierwirt“ als Urheber. Der bestritt, die Nachrichten verfasst zu haben und behauptete, ein Kunde könnte auf seinen im Lokal aufgestellten Rechner zugegriffen haben. Er verklagte die Politikerin wegen übler Nachrede.

Am Ende zog er seine Klage zurück

Aufsehen und weithin Kritik erregte das Urteil in erster Instanz, in dem der Richter zwar Zweifel an der Behauptung des „Bierwirts“ erkennen ließ, sie aber auch nicht für widerlegbar hielt und deshalb Maurer zu einer Zahlung verurteilte. Das Urteil wurde in zweiter Instanz aufgehoben und zurückverwiesen. Das Folgeverfahren nahm einige skurrile Wendungen: Der „Bierwirt“ bot einen gewissen „Willi“ als angeblichen Urheber der anstößigen Nachrichten auf, der aber zunächst nicht aufzufinden war und dann nicht vor Gericht erschien. Aus der Berichterstattung ging hervor, dass der „Bierwirt“ durch sein Auftreten und seinen ausfälligen Sprachgebrauch selbst im Gerichtssaal seine Behauptung, nicht Urheber der Nachrichten zu sein, nicht glaubwürdiger zu machen vermochte. Am Ende zog er seine Klage zurück. Maurer bedauerte, dass der Fall dadurch nicht ausverhandelt werden konnte.

Auffällig wurde der „Bierwirt“ zuletzt auch, weil er wegen des Vorwurfs der Nötigung am Wiener Straflandesgericht angeklagt worden war. Dabei ging es um einen Streit zwischen dem 42 Jahre alten Mann und einem älteren Passanten im September 2020, kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown. Der Passant soll von dem angeblich angetrunkenen „Bierwirt“ zum Weggehen aufgefordert worden sein. Als er der Anweisung nicht nachkam, soll der Wirt ihn mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker – einer verbotenen Waffe – bedroht haben.

Eine politische Konsequenz hat der Fall „Bierwirt gegen Maurer“ bereits gehabt: Nachdem die Grünen mit der konservativen ÖVP eine „türkis-grüne“ Koalition eingegangen waren, wurde ein Gesetzespaket gegen „Hass im Netz“ beschlossen, das 2021 in Kraft getreten ist. Es sieht unter anderem ein Beschwerdeverfahren für Nutzer größerer Plattformen vor, die Pflicht zur umgehenden Löschung rechtswidriger Inhalte, beschleunigte Unterlassungsklagen und Maßnahmen, um sogenannte Hassposter leichter ermitteln zu können. Daneben wurde der Straftatbestand der Verhetzung verschärft und ein neuer Straftatbestand gegen „Upskirting“ eingeführt, also das unerlaubte Fotografieren oder Filmen des Intimbereichs.

Politische und rechtliche Konsequenzen aus der Bluttat vom Donnerstag forderten nun Zivilorganisationen, Politiker der Opposition und der Grünen. Die SPÖ machte sich für einen „Gewaltschutzgipfel“ stark. Die Sozialdemokraten forderten „bundesweite Hochrisikofallkonferenzen, die Stärkung der Prozessbegleitung, den Ausbau von Antigewalttrainings, einen verbindlichen Richtlinien-Katalog für Strafverfolgungsbehörden über die Behandlung von Fällen von Gewalt an Frauen und einen raschen Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen“. Die Wiener Grünen forderten mehr Unterstützung für lokale Initiativen und eine öffentliche „Kampagne gegen Männergewalt an Frauen bzw. Bewusstseinskampagne gegen Femizide“. Die Organisation „Österreichischer Frauenring“ rügte, die Regierung sei trotz wiederholter Appelle in dieser Richtung bislang untätig geblieben.