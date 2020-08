Ehemaliger Präsident : Bilder von Bill Clinton mit Epstein-Opfer aufgetaucht

Aktualisiert am

Die Bilder zeigen, wie Bill Clinton sich von einem mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer des Serientäters Epstein massieren lässt. Die Frau gibt allerdings an, der frühere amerikanische Präsident habe sich „wie ein Gentleman“ verhalten.

Auch Bill Clinton, der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, soll einem mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer des New Yorker Finanzmanagers und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ungewöhnlich nahegekommen sein. Fotos, die die „Daily Mail“ am Dienstag veröffentlichte, zeigen, wie sich Clinton im Jahr 2002 während einer Benefizreise nach Afrika von der damals 22 Jahre alten Chauntae Davies massieren ließ.

Epsteins Lebensgefährtin und mutmaßliche Kupplerin Ghislaine Maxwell soll Davies aufgefordert haben, Hand anzulegen. Clinton, der sich Anfang 2001 aus dem Weißen Haus verabschiedete, hatte bei der Zwischenlandung in Portugal angeblich über einen steifen Nacken geklagt. „Präsident Clinton war während der Reise ein Gentleman. Ich habe keine Unregelmäßigkeiten beobachtet, an denen er beteiligt war“, erinnerte sich Davies.

Ein Jahr nach Epsteins Tod in einer New Yorker Gefängniszelle wird weiter über dessen Verbindung zu Prominenten wie Clinton, Prinz Andrew und Donald Trump spekuliert. Clinton gab zu, etwa vier Mal mit Epsteins Privatjet, genannt Lolita-Express, geflogen zu sein. Passagierlisten zufolge soll der Demokrat aber mehr als 20 Mal an Bord gewesen sein.

Auch Clintons Beziehung zu Epsteins mutmaßlicher Zuhälterin Maxwell, die in einem Gefängnis in Brooklyn auf den Prozess wartet, galt als auffallend eng. Die Tochter des Medienmoguls Robert Maxwell wurde im Sommer 2010 unter anderem zur Hochzeit der früheren First Daughter Chelsea Clinton eingeladen.