Angriffe auf Rettungskräfte : „Wenn ihr so weitermacht, passiert was“

Rettungskräfte werden immer häufiger angegriffen. In Potsdam wird ein Mann, der Sanitäter bedroht hat, am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt – einen wirklichen Grund für sein Verhalten hatte er wohl nicht.

Das Presseinteresse ist an diesem Morgen im Amtsgericht Potsdam größer als sonst. Wohl deshalb, weil der Fall, der am Donnerstag verhandelt werden soll, zu der Debatte passt, die gerade in der Öffentlichkeit geführt wird: Ein 32 Jahre alter Deutscher ist angeklagt, sich vor einen Rettungs­wagen gestellt und diesen an der Weiterfahrt gehindert zu haben. Danach soll er Polizeibeamte beleidigt, bespuckt und bedroht haben.

Nach den Krawallen in der Silvesternacht war in den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden, ob Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte zunehme und was dagegen zu tun sei. Zuletzt debattierte darüber am vergangenen Mittwoch auch der Bundestag. Und tatsächlich lässt sich laut Statistik des Bundeskriminalamtes, das eine Tabelle über Vorfälle führt, bei denen „Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste“ Opfer waren, in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Anstieg feststellen. Wie die einzelnen Vorfälle genau aussahen, dazu sagt die Statistik allerdings nichts. Im Fall des nun Angeklagten wird sich während der Verhandlung herausstellen, dass die Vorwürfe zwar zutreffen, allerdings nicht so gravierend sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

„Dachten, dass das unser Notfall ist“

Der Angeklagte ist mehrfach vor­bestraft. Wenige Monate nach der Tat, um die es am Donnerstag gehen soll, hatte er schon einmal vor derselben Richterin ge­sessen. Damals unter anderem wegen Drogen­anbaus, betrunkenen Fahrens und Diebstahls. Auf die Frage der Richterin, ob die heutigen Vorwürfe zuträfen, sagt er kurz „Ja“. Und erzählt dann, dass er sich damals in einer Krise befunden habe und mitten in der Trennung von seiner damaligen Freundin gewesen sei. Er habe zu viele Drogen genommen, zu viel Alkohol ge­trunken. Auch an jenem Tag vor zwei Jahren, als er mit einem Freund vom ­Feiern zurückkam und auf die für diesen Tag geladenen Zeugen traf.

Der erste Zeuge ist ein Rettungssanitäter. Er berichtet, dass er und eine Kollegin den beiden Männern begegnet seien, als sie auf dem Weg zu einem Kind mit Fieberkrampf waren. Der Freund des Angeklagten trug ein Kind auf der Schulter, der Angeklagte winkte. „Da sind wir davon ausgegangen, dass das unser Notfall ist“, sagt der Zeuge. Als sie festgestellt hatten, dass dies nicht so war und weiterfahren wollten, eskalierte die Situation – offenbar ohne ersichtlichen Grund. Der Mann mit Kind, so der Zeuge, habe „gefühlt in Zeitlupe“ die Straße überquert und so die Weiterfahrt verzögert. Der Angeklagte habe gedroht: „Wenn ihr so weitermacht, passiert was.“ Er stand neben dem Auto und schlug mit einer Glasflasche dagegen. Dann lief er davon.

Er drohte, einen Blumentopf zu werfen

Die Sanitäter verfolgten daraufhin dessen Freund, der in eine S-Bahn stieg. In einer „filmreifen Aktion“, wie die Richterin es formuliert, habe man diese zum Anhalten gezwungen, um den Freund nach der Adresse des Angeklagten zu fragen. Als die Polizei wenig später dort eintraf, sagt der zweite Zeuge, ein Polizei­beamter, habe der Angeklagte sie nicht in die Wohnung gelassen und durch die Tür als „Idioten“, „Bullenschweine“, „Hurensöhne“ beschimpft. Kurz darauf spuckte er vom Balkon, schnipste eine Zigarette in Richtung eines Sanitäters und drohte, einen Blumentopf zu werfen.

Der Angeklagte hört sich die Zeugen­berichte ruhig an und wird sich später entschuldigen. Die Verteidigung hat der Schilderung des Polizisten nichts hinzuzufügen, weist aber darauf hin, dass der in der Anklage formulierte Vorwurf, sein Mandant habe sich vor das Rettungsfahrzeug gestellt, nicht zutreffe. Die Richterin stimmt dem zu. Das Strafmaß ändere das aber nicht. So oder so seien „hilfeleistende Personen“ gestört worden, in welcher Form, sei unerheblich – der Tatbestand sei damit trotzdem erfüllt. Der Angeklagte bekommt eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung, die sich mit den Tatbeständen des vorangegangenen Prozesses zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr auf Bewährung addiert. Der Zweiunddreißigjährige nimmt das Urteil an.