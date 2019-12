Keine Beweise für Missbrauch : Bewährung für den einstigen Youtube-Star

Am Ende haben weder Richter noch Staatsanwaltschaft Zweifel: der Mann, der als Yo Oli auf Youtube berühmt wurde, hat drei minderjährige Mädchen manipuliert – aber nicht missbraucht. Was bleibt, ist ein beunruhigender Einblick in das Machtgefälle zwischen Youtube-Stars und ihren jungen Fans.

Kein einziges Mal dreht der Mann, der sich Yo Oli nannte, seinen Kopf zur Seite, kein einziges Mal sieht man sein Gesicht. Dabei haben die Verwicklungen um den 25 Jahre alten Junus W. in gewisser Weise damit begonnen, dass er sein Gesicht in die Kamera hielt. Junus W. ist Youtuber und Influencer, er war bei Snapchat und Instagram unterwegs. Jetzt, während der Urteilsverkündung vor dem Landgericht Berlin, hält er den Kopf gesenkt, eine ganze und eine dreiviertel Stunde lang. So sieht demonstrative Unscheinbarkeit aus: ein ausrasierter Nacken, Jeans, dazu ein Wollpulli in Anthrazit, mit dem Rücken zum Publikum gedreht. Dabei wird Junus W. nur zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Er muss 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten und 30 sexualpädagogische Einzelgespräche absolvieren. Am Schluss seiner bemerkenswerten Begründung wendet sich der Vorsitzende Richter mit einer Art Weihnachtswunsch an alle im Saal, der nach dieser überraschenden Wendung tatsächlich angebracht scheint: „Finden Sie Zeit, um über sich nachzudenken.“

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Der Prozess um Junus W. alias Yo Oli schien das Zeug zu haben, beunruhigende Einblicke in die Welt von sogenannten Youtube-Stars und die damit verbundenen Gefahren für ihre jugendlichen Follower zu liefern. Ende November hatte der Prozess unter großem Interesse begonnen, die Anklage schien Stoff für die Albträume von Eltern: schwerer sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Drei Mädchen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren soll der Youtuber in ihren Kleinstädten in West- und Norddeutschland aufgesucht und in einem Mietwagen, den er mit einer Matratze ausgelegt hatte, gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Genau das jedoch, sagte der Vorsitzende Richter Gregor Hain jetzt, habe man nicht feststellen können.

Im Gegenteil: Die Kammer folgt im Wesentlichen den Einlassungen des Angeklagten, wonach die sexuellen Kontakte einvernehmlich gewesen seien. Die belastenden Aussagen jedenfalls der beiden älteren angeblichen Opfer hält sie dagegen für unglaubwürdig. Mehrfach bekräftigt der Richter: „Eine Straftat konnten wir nicht feststellen.“ Ob der Einblick in die Welt von Youtubern und ihrer Fans deswegen weniger beunruhigend ist, müssen Teenager-Eltern allerdings selbst entscheiden.

Mit „Kissing Pranks“ fand Youtuber Yo Oli Anhänger

Zunächst jedoch dient der Gerichtssaal für eine kleine Einführung in das Wesen von Youtube: Schon 2015, erörtert der Vorsitzende, habe Yo Oli damit begonnen, selbstgedrehte Videos auf der Plattform hochzuladen. Schnell tauschte er seine ersten Produktionen nach dem Prinzip „versteckte Kamera“ gegen Videos mit einer sexuellen Note aus, die „größeren Anklang“ fanden. Richter Hain erklärte sogenannte Kissing Pranks, auf der Straße gefilmte Wettspielchen, bei denen – je nach Ausgang – Yo Oli seine Spielpartnerinnen entweder küssen durfte oder eine gehauen bekam. Der Richter spricht von Videos mit Titeln wie „Wie Yo Oli zum Fuckboy wurde“ und einer „großen Fangemeinde“, Markenprodukte von Adidas, Hilfiger und Rolex hätten in den Videos eine Rolle gespielt.

Dann beschreibt er, dass gerade junge Frauen sich tatsächlich angezogen gefühlt hätten, sie hätten den Kontakt aufgenommen und sich mit ihrem Youtube-Star treffen wollten. Regelmäßig habe Yo Oli deshalb Autos gemietet und Routen quer durch Deutschland ausgetüftelt, um nacheinander seine Internet-Kontakte abzuklappern – „ganz klar in Bezug auf Sex“. Daraus habe er auch nie ein Geheimnis gemacht.