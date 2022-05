Betrugsmaschen : „Die Strafen für diese Betrüger müssen verschärft werden“

„Love Scamming“ ist eine Betrugsmasche – wie „falsche Polizisten“, „Enkeltrick“ oder „falsche Hand­werker“, mit denen oft gerade ältere Menschen um Geld und Schmuck gebracht werden. Die Täter operieren zumeist aus Callcentern in der Türkei oder in Osteuropa. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hat vor Kurzem abermals auf die gravierenden gesundheitlichen Folgen dieser Taten für die Betroffenen aufmerksam gemacht: „Die Opfer leiden oft massiv unter Angstzuständen und Depressionen, wenn sie erkennen, dass sie betrogen wurden.“ Viele trauten sich aus Scham oft nicht, die Taten anzuzeigen. Daher ist von einer hohen Dunkelziffer der Delikte auszugehen.

Allein in Bayern erbeuteten Betrüger mit dem Enkeltrick im Jahr 2021 zwei Millionen Euro, mit der Masche der „falschen Polizisten“ rund 6,1 Millionen Euro. Und insgesamt 3,7 Millionen Euro konnten die Täter bei „Schockanrufen“ abgreifen – 4168 dieser Anrufe registrierte die Polizei vergangenes Jahr in Bayern. Bei einem Schockanruf meldet sich ein „Polizist“ oder „Staatsanwalt“ am Telefon und versetzt den Angerufenen zum Beispiel mit der Nachricht in Angst, dass der Sohn oder die Enkelin angeblich einen Unfall mit Schwerverletzten verursacht hat. Nur gegen die Zahlung eines hohen Geldbetrags könne der Angehörige aus dem Gefängnis „freigekauft“ werden.

Eisenreich – Bayern hat dieses Jahr den Vorsitz der Justizministerkonferenz inne – sprach sich für einen verschärften Strafrahmen bei diesen Betrugsdelikten aus: „Wenn die Täter die Schwäche der älteren Menschen gezielt ausnutzen, ist dies ein hoher Unrechtsgehalt.“ Für die Fälle von organisiertem Callcenter-Betrug schlage Bayern daher eine erhöhte Mindeststrafe von zwei Jahren vor – statt wie bisher einem Jahr. „Doch der Bundesjustizminister ist bislang noch nicht tätig geworden.“ Zwar werden in Deutschland oft nicht die Köpfe der Organisation gefasst, sondern zumeist nur die Täter am unteren Ende der Hierarchie: Bei den „falschen Polizisten“ sind das zum Beispiel die sogenannten Abholer, die bei den Opfern das Geld abholen, um es vor vermeintlichen Einbrechern „in Sicherheit zu bringen“. Doch Eisenreich hebt hervor, es müsse sich herumsprechen, dass auch diese Täter mit empfindlichen Strafen rechnen müssten.