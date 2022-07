Betrugsmasche am Telefon : „Also 35.000 Euro müssten hier hinterlegt werden“

Schockanrufe versetzen ältere Menschen in Angst und Schrecken. Mit Claus Doetsch haben die Betrüger aber den falschen Mann am anderen Ende der Leitung. Er spielt mit – und nimmt den Anruf der Betrüger auf.

Das Festnetztelefon von Claus Doetsch klingelte am 6. Januar gegen 12.27 Uhr. Er hob ab, am anderen Ende eine „Polizistin“, die ihm Vorhaltungen machte: Doetschs Tochter hat gerade mit dem Auto eine Frau überfahren! Die Frau war schwanger und hat das Kind durch den Unfall verloren! Nur eine Kaution kann die Tochter vor der Untersuchungshaft bewahren! Ein Schockanruf, das war Claus Doetsch sofort klar. Denn er hat gar keine Tochter. Und er kennt die Masche, denn es war nicht der erste Anruf.

Er weiß also, dass die angebliche Polizistin jetzt vermutlich mit Headset und Laptop in einem Callcenter in der Türkei oder Osteuropa sitzt und auf Beutefang ist. Seine Nummer wird sie aus dem Telefonbuch haben, Opfer werden dort nach alt klingenden Vornamen ausgewählt. Dann rufen die Täter als „Polizisten“, „Staatsanwälte“ oder „Bankmitarbeiter“ an und bringen ihre Opfer dazu, „Mitarbeitern“ Wertsachen zu übergeben.