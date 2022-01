Gericht erhebt Anklage : Betrügerin soll mit erfundenen Corona-Testzentren Millionensumme erschlichen haben

Wegen eines besonders dreisten Falls von Corona-Betrug hat die Staatsanwaltschaft Essen Anklage erhoben. Eine 49 Jahre alte Frau soll zwischen Juli und Oktober mindestens elf Corona-Testzentren komplett erfunden und bei mehreren Kassenärztlichen Vereinigungen im Onlineverfahren für erfundene Tests und zudem für erfundene Impfungen insgesamt 1,1 Millionen Euro abgerechnet haben. Wie Oberstaatsanwältin Anette Milk der F.A.Z. sagte, sind Kassenärztliche Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg betroffen.

Die Ermittler kamen der Frau durch den Hinweis einer Bank nach dem Geldwäschegesetz auf die Spur. Rund 925.000 Euro konnten durch Kontopfändungen gesichert werden. Die mutmaßliche Betrügerin ist nach den Worten Milks „einschlägig bekannt“ und sitzt in Untersuchungshaft.

Wie aus einem aktuellen Bericht des nordrhein-westfälischen Justizministeriums hervorgeht, gab es in NRW in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von mutmaßlichem Betrug mit Corona-Tests. In einem noch nicht ausermittelten Verfahren in Duisburg nimmt die dortige Staatsanwaltschaft einen Schaden von 1,4 Millionen Euro an. Bei der Staatsanwaltschaft Köln sind laut Bericht derzeit elf Verfahren gegen 18 Beschuldigte mit einer Schadenshöhe von insgesamt mindestens 150.000 Euro anhängig. Im bundesweit bisher größten Fall findet derzeit vor dem Landgericht Bochum die Hauptverhandlung gegen zwei Testcenter-Betreiber statt, die mit 980.000 zu viel abgerechneten Corona-Tests mehr als 25 Millionen Euro erbeutet haben sollen.