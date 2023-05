Die sexuelle Beziehung zwi­schen der Zeugin und dem Angeklagten kommt vor dem Amtsgericht Rostock nur am Rande zur Sprache. „Es ging rein um den Spaßfaktor“, sagt Enrico B. zum Prozessauftakt am Dienstag. „Das war so nicht“, entgegnet die Unternehmerin, die ihm über acht Monate hinweg rund 140.000 Euro geliehen hat. Nur einen Bruchteil davon bekam sie zurück.

Und weil Enrico B. auch mit zwei weiteren Frauen laut Staatsanwaltschaft „vertrauensvolle bis partnerschaftliche sexuelle Beziehungen“ geführt und sie um Geld gebracht haben soll, ist er wegen ge­werbsmäßigen Betrugs angeklagt.

Das Perfide an diesem Fall: Zumindest zwei der Frauen, die sich schließlich an die Polizei wandten, hat B. in seiner Rolle als Bestatter kennengelernt. Die Un­ternehmerin, 64 Jahre alt und Geschäftsführerin einer Spedition, sagt am Dienstag vor Gericht, sie habe ihn nach dem Tod ihres Mannes im Sommer 2017 en­gagiert. Nach 40 Jahren Ehe und einem Leben, in dem sie und ihr Mann als ge­meinsame Firmeninhaber quasi Tag und Nacht miteinander verbracht hätten, ha­be sie sich einerseits in die Arbeit ge­stürzt, sei andererseits aber sehr allein gewesen.

Die Besuche des 49 Jahre alten Enrico B., die aus geschäftlichem Anlass heraus in lange Gespräche und die eine oder andere Umarmung mündeten, hätten ihr gutgetan – auch über die Beisetzung hinaus. Die Staatsanwältin sagt bei der Verlesung der Anklage: „Er nutzte ih­re emotionale Situation planvoll aus.“

Um den Altersunterschied weniger ab­schreckend wirken zu lassen, habe der Bestatter sich fünf Jahre älter gemacht. Sowohl die Unternehmerin als auch die anderen geschädigten Frauen habe er überdies glauben lassen, er sei ein „solventer, erfolgreicher Geschäftsmann“.

Tatsächlich hatte Enrico B. laut An­klage schon im Jahr 2001 380.000 Euro Schulden, bis zum Jahr 2020 hatte sich dieser Betrag auf 730.000 Euro fast verdoppelt. Immer wieder kehrt die Richterin deshalb zu der Frage zurück, wieso eine gestandene Unternehmerin diesem Mann so viel Geld überlassen konnte – obwohl die vereinbarten Rückzahlungen ausblieben.

Die Geschäftsfrau hat nach eigenen Angaben nicht nur einen Fonds ihrer Mutter für den Bestatter aufgelöst, sondern auch ihr eigenes Unternehmen an den Rand der Insolvenz gebracht. Sie hat ihm Barbeträge übergeben und Überweisungen zugunsten des Bestattungshauses getätigt. Dabei wusste sie, dass die Firma nicht auf Enrico B., sondern auf seinen erwachsenen Sohn lief.

Man merkt der Frau an, dass es ihr noch Jahre später schwerfällt, ihr Verhalten zu erklären. Sie sei „vollkommen blind“ gewesen und habe „unter seinem Einfluss“ ge­standen. B. könne so überzeugend sein, dass die merkwürdigsten Ausreden und Begründungen plausibel schienen: „Er ist ein Meister der Manipulation.“

Über eine zweite Geschädigte, von der B. sich laut Anklage 44.000 Euro geliehen hat, sagt die Staatsanwältin, dass sie sich in den Bestatter nach dem Tod ihres Sohnes verliebt habe. Die dritte Frau, die in dem Betrugsverfahren als Zeugin ge­hört werden soll, war Bankberaterin des Bestattungshauses und hat ihm privat 48.000 Euro geliehen.

Die Verteidigung weist den Betrugsvorwurf zurück. Die Frauen hätten um die wirtschaftliche Schieflage des Angeklagten gewusst und nicht damit rechnen können, ihr Geld zu­rückzubekommen. Der Mutter wirft der Anwalt vor, Enrico B. mit einem heimlich aufgenommen Sexvideo erpresst zu haben. Die Bankberaterin habe ihre Un­terstützung bei der Beschaffung von Krediten und privaten Darlehen an „regelmäßige sexuelle Handlungen“ geknüpft.