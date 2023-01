Besitz von Kinderpornographie : Burgtheater-Schauspieler Teichtmeister wird angeklagt

Der Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister ist wegen Besitzes kinderpornographischen Materials angeklagt, wie am Freitag bekannt geworden ist, und scheidet infolgedessen sofort aus dem Ensemble des Burgtheaters aus. Auch ORF-Filme mit ihm werden vorerst nicht mehr ausgestrahlt.

Eine Sprecherin des Wiener Straflandesgerichts bestätigte die Anklage gegen den Schauspieler. Am 8. Februar beginnt der Prozess. Auch die Anwälte Teichtmeisters veröffentlichten eine Erklärung, die den Sachverhalt bestätigt.

Teichtmeisters Rechtsvertreter teilten mit, dass der Künstler sich schuldig bekenne und seit mehr als einem Jahr im Ermittlungsverfahren mit den Behörden kooperiere. Er habe sich eines „digitalen Delikts“ schuldig gemacht, aber im persönlichen Umgang mit anderen Menschen keine Straftaten begangen, heißt es.

Arbeitsverhältnis mit Burgtheater beendet

Das Arbeitsverhältnis mit dem Burgtheater habe Teichtmeister mit sofortiger Wirkung beendet. Der 43 Jahre alte gebürtige Wiener hat neben seinen Auftritten auf der Bühne, unter anderem bei den Salzburger Festspielen, auch in vielen Fernseh- und Kinoproduktionen mitgewirkt, unter anderem in einigen „Tatort“-Folgen.

„Mit großem Entsetzen haben wir durch die Medien von den Ermittlungsergebnissen und dem anstehenden Strafverfahren gegen Florian Teichtmeister erfahren“, heißt es in einer Stellungnahme des Burgtheaters. „Die Presseerklärungen seiner Anwälte sprechen von 'geständig' und 'schuldig bekennen', es besteht für uns daher kein Zweifel, dass wir mit sofortiger Wirkung Florian Teichtmeister entlassen.“ Bis Freitag hätten dem Burgtheater keine Grundlagen für eine arbeitsrechtliche Konsequenz vorgelegen.

Teichtmeister habe laut Angaben seiner Anwälte, welche die Austria Presse Agentur zitiert, zwischen Februar 2008 und August 2021 kinderpornographische Bilder aus dem Darknet heruntergeladen. Er selbst habe nie Minderjährige angerührt. Laut den Ankündigungen werde Teichtmeister sich in dem Prozess schuldig bekennen. Er habe in den vergangenen eineinhalb Jahren stets mit den Behörden kooperiert und sei auch seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung, „mit deren Hilfe es ihm gelungen ist, seine seelischen Probleme aufzuarbeiten, die ihn zum Besitz der besagten Dateien gebracht hatten“.

Den Berichten zufolge habe Teichtmeister an Drehorten Fotos von teils minderjährigen Darstellern gemacht und daraus mit Sprechblasen mit pornographischen Inhalten versehene Collagen angefertigt. Eines dieser Bilder habe seine Lebensgefährtin entdeckt und die Polizei informiert.

Mehr zum Thema 1/

Teichtmeister ist Absolvent des Max-Reinhardt-Seminars, 2005 wurde er Mitglied des Ensembles im Theater in der Josefstadt, 2019 kam er ans Burgtheater. Zugleich spielte er in mehreren ORF-Produktionen, darunter „Kommissar Rex“, „SOKO Kitzbühel“, „Tatort“ oder „Die Toten von Salzburg“. Der öffentlich-rechtliche Sender teilte mit: „Der ORF nimmt die Vorwürfe sehr ernst und wird bis zur gerichtlichen Klärung Abstand von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister nehmen.“ Auch wirkte der Schauspieler in Kinofilmen mit, so spielt er in dem Film „Corsage“ über die Kaiserin Elisabeth („Sisi“) den Kaiser Franz Joseph.