An einer Schule in Neukölln sind zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren von einem männlichen Verdächtigen schwer verletzt worden, eines von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter verhaftet.

Polizisten stehen vor einer Schule in Neukölln. Zwei Schulkinder sind am Mittwoch in einer Schule in Berlin-Neukölln vermutlich von einem Mann verletzt worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Bild: dpa

Zwei Schulkinder sind am Mittwoch in einer Schule in Berlin-Neukölln von einem Mann niedergestochen worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter wurde am Tatort in der Mainzer Straße festgenommen. Der 39 Jahre alte Mann soll demnach an der Schule auf die Polizei gewartet haben.

Wie die Tat geschah, die sich gegen 15 Uhr ereignete, und welchen Hintergrund sie hat, teilte die Polizei zunächst noch nicht mit. Ob er die Mädchen kannte, werde noch ermittelt, so die Sprecherin. Die Zeitung „B.Z.“ berichtete, der Verdächtige soll in keiner Beziehung zu seinen Opfern gestanden haben. Dem Bericht zufolge wurden die Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren niedergestochen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bestätigte am frühen Abend, dass es sich um einen Messerangriff handelte.

Die Tat geschah auf dem Hof der Grundschule, die zur Evangelischen Schule Neukölln an der Mainzer Straße gehört. Die Schule vereint nach eigenen Angaben eine Grundschule sowie eine Integrierte Sekundarschule und gymnasiale Oberstufe. Kinder der Klassen 1 bis 13 besuchen die Schule, die in Trägerschaft der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist. Am frühen Abend war die Polizei noch vor Ort, ebenso Seelsorger, die sich um Zeugen kümmern. Die Schule wurde geräumt, die Umgebung von der Polizei abgesperrt.

Innensenatorin Spranger zeigte sich tief erschüttert über die Attacke. „Ich wurde über den Messerangriff auf zwei Schulkinder in Neukölln informiert. Ich bin tief erschüttert“, teilte sie bei Twitter mit. „Der Täter wurde festgenommen. Ich vertraue jetzt auf Polizei und Justiz.“ Sie sprach den Kindern, ihren Familien und den Mitschülern ihr Mitgefühl aus.

Auch der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel, zeigte sich erschüttert und „tief betroffen“. „Für den Moment sind meine Gedanken bei den beiden verletzten Kindern und den vielen, die mit ansehen mussten, was passiert ist“, schrieb der SPD-Politiker bei Facebook.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist zur betroffenen Schule gefahren, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am frühen Abend mit. „Mit Bestürzung habe ich vom Gewaltvorfall an der Neuköllner Schule erfahren. Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien“, sagte Günther-Wünsch laut Mitteilung. „Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten.“