In Berlin ermittelt die Polizei in zwei Fällen mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung. Zu einer kam es im Görlitzer Park im Ortsteil Kreuzberg. Dabei sollen mehrere Männer, offenbar Drogendealer, eine 27 Jahre alte Frau vor den Augen ihres gleichaltrigen Freundes vergewaltigt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Männer sollen das Paar zuerst ausgeraubt haben, dabei den Mann verletzt und zu Boden gebracht haben, bevor sie die Frau vergewaltigten.

Die Tat hatte schon in den frühen Morgenstunden des 21. Juni stattgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich aber erst jetzt, nachdem am Donnerstag ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden war. Bei dem Mann, der mittlerweile in Untersuchungshaft ist, handelt es sich um einen Somalier, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der F.A.Z. bestätigte.

Zudem fahndet die Polizei nach zwei weiteren Tatverdächtigen. Alle drei Personen sind wegen des Handels mit Rauschgift bekannt. Der Görlitzer Park gilt seit langem als kriminalitätsbelasteter Ort. Dort verkaufen vor allem afrikanische Dealer offen Drogen. Mit einer größeren Polizeipräsenz ist es bisher nicht gelungen, dem Problem Herr zu werden.

Weitere mutmaßliche Gruppenvergewaltigung

Eine weitere mutmaßliche Gruppenvergewaltigung sowie sexuelle Übergriffe hatte es in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni am Schlachtensee im Südwesten Berlins gegeben. Betroffen waren mindestens drei Frauen. Dort sollen zunächst 50 bis 70 Personen in der Nacht an dem beliebten See gefeiert haben, dabei soll es zu Prügeleien gekommen sein. Anlass waren offenbar die Übergriffe gegen die Frauen. Eine vergewaltigte Jugendliche soll erst 14 Jahre alt sein, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei vier Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 19 Jahren namhaft machen. Mitte Juli fanden Durchsuchungen in deren Wohnungen statt. Die Verdächtigen befinden sich weiter auf freien Fuß, die Auswertung beschlagnahmter Datenträger dauert an. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Fall nichts mit der Vergewaltigung im Görlitzer Park zu tun. Zuständig für beide Fälle ist die Ermittlungsgruppe „Calor“, spanisch für Hitze, beim Landeskriminalamt Berlin. An dem Tag der Vorfälle am Schlachtensee war es besonders heiß.

Polizei rechtfertigt Vorgehen mit Opferschutz

Polizei und Staatsanwaltschaft rechtfertigten nach Kritik in den Medien, dass sie sich so lange zur Vergewaltigung im Görlitzer Park nicht geäußert hatten. Um Täter zu ermitteln, sei es oft wichtig, dass sie nicht durch mediale Berichterstattung gewarnt würden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft der F.A.Z. Auch gehe es um Opferschutz. Wenn Ermittlungen und Vernehmungen noch laufen würden, sei es nicht hilfreich, wenn traumatisierte Opfer über das von ihnen Erlittene in den Medien lesen müssten. „Wenn es eine akute Gefährdung gegeben hätte, dann hätten wir Hinweise erteilt“, sagte der Sprecher. Das sei nicht der Fall gewesen.

Der Vorfall hat die Diskussion darüber belebt, wie Sicherheit im Görlitzer Park geschaffen werden kann. Laut Angaben der Innenverwaltung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus kam es im ersten halben Jahr im Park zu acht Fällen in der Kategorie „Vergewaltigung, sexueller Übergriff oder sexueller Nötigung“. Für eine Serie entsprechender Taten gibt es aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft keine Erkenntnisse.

Immer wieder wurde vorgeschlagen, den weitläufigen Park einzuzäunen und nachts zu schließen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) regte nun an, dass es einen privaten Sicherheitsdienst und „mehr Licht“ im Park geben solle. Der CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger sagte am Freitag, im Görlitzer Park solle Videoüberwachung eingeführt werden. Damit könnten erhebliche Erfolge bei Ermittlungen erzielt werden. „Es wird zu einer völligen Veränderung des Parks führen“, sagte Dregger der Deutschen-Presse-Agentur. Der neue Senat aus CDU und SPD hatte vereinbart, an kriminalitätsbelasteten Orten Berlins Videoaufklärung einzuführen.