In Berlin : Sechzehnjähriger beleidigt Transfrau und greift sie mit Pflasterstein an

Nach transfeindlichen Angriffen in Bremen und Münster nun auch Berlin: In der Hauptstadt griff ein Sechzehnjähriger am Samstag eine Transfrau in einem Friseursalon an. Der Jugendliche bedrohte die Neunundvierzigjährige offenbar bereits mehrfach.

Ein Sechzehnjähriger hat in einem Berliner Friseursalon eine Transfrau beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, betrat der Jugendliche am Samstag den Salon im Ortsteil Friedrichsfelde offenbar, um sich bei der dort arbeitenden Transfrau zu entschuldigen. Der Sechzehnjährige hatte die Neunundvierzigjährige demnach in der Vergangenheit bereits mehrfach beleidigt und bedroht. Entsprechende Anzeigen bearbeitet der Staatsschutz.

Als die Transfrau den Jugendlichen aufforderte, das Geschäft zu verlassen, soll er sie abermals transfeindlich beleidigt haben. Zudem soll er versucht haben, in ihre Richtung zu schlagen. Er verfehlte sie jedoch, weil sie rechtzeitig auswich. Als die Neunundvierzigjährige ankündigte, die Polizei zu rufen, verließ der Sechzehnjährige den Salon. Kurz darauf soll er jedoch einen Pflasterstein aus seiner Kleidung genommen und in Richtung der Frau geworfen haben.

Er traf die Eingangstür des Geschäfts und beschädigte diese. Die Frau konnte zuvor zurück in den Salon flüchten und blieb körperlich unverletzt. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen noch am Tatort fest und brachten ihn zur Identifizierung in Gewahrsam. Aus diesem wurde er später wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung übernahm der Staatsschutz.

Es ist nicht der einzige Angriff auf Transpersonen in jüngerer Zeit. Am 27. August endete ein solcher Angriff in Münster tödlich: Ein 25 Jahre alter Transmann wurde auf einer CSD-Veranstaltung von einem anderen Mann mit der Faust geschlagen. Der Fünfundzwanzigjährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Anfang September wurde eine 57 Jahre alte Transfrau in einer Straßenbahn in Bremen von 10 bis 15 Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt. Erst als andere Fahrgäste eingriffen, ließen sie von der Transfrau ab und flüchteten. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität und gefährlicher Körperverletzung.