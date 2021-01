Aktualisiert am

Fünf Verletzte in Neukölln : Tatverdächtiger flüchtet nach Verfolgungsfahrt

Zwei zerstörte Fahrzeuge nach einer Verfolgungsfahrt in Neukölln. Bild: dpa

Eine Verfolgungsfahrt in Berlin-Neukölln ist am Dienstagabend in einem Unfall mit einem Polizeiauto geendet. Dabei wurden fünf Beamte leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, ein weiterer flüchtete zu Fuß.