Weil er ein Mädchen in einem Berliner Freibad angesprochen haben soll, ist ein 20-Jähriger niedergeschlagen worden. Er habe multiple Gesichtsverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Auslöser für die Auseinandersetzung am Sonntag im Prinzenbad in Kreuzberg war nach Polizeiangaben, dass der Mann mit einer 14-Jährigen ein Gespräch angefangen haben soll.

Das Mädchen soll sich durch den 20-Jährigen belästigt gefühlt haben und deswegen lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben. Daraufhin soll ihr 17 Jahre alter Bruder mit mehreren Männern herbeigeeilt sein und sofort auf den Mann eingeschlagen haben.

Nicht der einzige Vorfall in Berliner Freibad

Nach Angaben der Polizei soll dann im weiteren Verlauf die Gruppe auf den Mann und dessen 18 Jahre alten Begleiter eingeprügelt haben. Der Jüngere sei ambulant vom alarmierten Rettungsdienst behandelt worden. Der 20-Jährige kam ins Krankenhaus, wie es hieß.

Mehr zum Thema 1/

Der Vorfall an der Prinzenstraße war nicht der einzige in einem Berliner Freibad am Wochenende: Das Columbiabad in Neukölln ist am frühen Sonntagabend wegen Rangeleien und renitenter Besucher frühzeitig geschlossen und geräumt worden.