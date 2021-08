„Aus gekränktem Ehrgefühl“ : Frau aus Berlin von ihren Brüdern getötet

Zwei Männer sollen ihre in Berlin lebende Schwester getötet und die Leiche in Bayern vergraben haben. Laut Staatsanwaltschaft waren die Brüder nicht mit der Beziehung der Frau einverstanden und fühlten sich in ihrer Ehre gekränkt.

Zwei Brüder aus Afghanistan sollen ihre 34 Jahre alte Schwester in Berlin getötet haben, weil deren Leben nicht ihren Moralvorstellungen entsprach. Die beiden dringend tatverdächtigen Männer, 22 und 25 Jahre alt, befinden sich seit dem 4. August in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei Berlin am Freitag mitteilten. Beide sollen ihre Schwester „aus gekränktem Ehrgefühl“ schon am 13. Juli getötet haben. Am selben Tag hätten sie die Leiche in einen Koffer gepackt, mit dem Zug zum Wohnort des 25 Jahre alten Bruders nach Bayern gebracht und vergraben.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Nach gemeinsamen Ermittlungen mit der bayerischen Polizei konnte die Berliner Mordkommission am Donnerstag in einem Feldstück bei Donauwörth eine Frauenleiche finden, bei der es sich wahrscheinlich um die Schwester der Tatverdächtigen handelt. Eine Obduktion soll die Identität, die Todesursache und Einzelheiten der Tat klären. Die Mutter zweier Kinder war zunächst vermisst gemeldet worden.

Die Polizei hatte rasch von Spannungen zwischen den Brüdern und ihrer Schwester erfahren, die eine Beziehung eingegangen war, die den Moralvorstellungen der Brüder widersprach. Die Bilder einer Überwachungskamera am Berliner Bahnhof Südkreuz, die von der Polizei ausgewertet wurden, zeigten dann die beiden Männer, als sie mit einem großen, schwer beladenen Koffer nach Bayern abreisten. Der dort wohnhafte Bruder soll kurz vor der Tat nach Berlin gereist sein. Über Funkzellenauswertungen und Zeugenaussagen konnte die Polizei den Verdacht erhärten, dass es sich um eine Tötungsverbrechen handelt, so dass die Staatsanwaltschaft Berlin einen Haftbefehl erwirkte.

Mehr zum Thema 1/

Die Beschuldigten sollen bei Vernehmungen die Tat nicht gestanden, sich aber in Widersprüche verwickelt haben. Ein Bruder war 2015 nach Deutschland gekommen, der andere schon zwei Jahre zuvor. Als „Ehrenmorde“ gelten die Tötung eines Familienmitglieds, meist Frauen oder homosexuelle Männer, durch Angehörige als Strafe wegen der Verletzung kultureller oder familieninterner Normen. Durch die Tat soll die „Schande“, die der Familie droht, abgewendet werden. „Ehrenmorde“ sind in manchen islamischen Ländern häufig, kommen aber auch in europäischen Ländern mit hohem Zuwandereranteil aus den entsprechenden Staaten vereinzelt vor.