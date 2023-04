Fuhr in Schulklasse : Fahrer kommt nach Todesfahrt am Ku’damm dauerhaft in Psychiatrie Aktualisiert am 21.04.2023 - 12:40

Im Juni nahe der Gedächtniskirche in Berlin: Ein Mann ist mit seinem Auto in eine Personengruppe gefahren. Bild: dpa Weil er in einem psychotischen Zustand in eine Menschengruppe am Berliner Ku’damm gefahren ist, muss ein 30-Jähriger dauerhaft in die Psychiatrie. Bei der Fahrt kam eine Lehrerin ums Leben, ihr Kollege und elf Schüler wurden verletzt.

1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gus-b7rg7 Weitersagen abbrechen