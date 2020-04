Auf den Straßen Berlins : Eine Schwerverletzte bei illegalem Autorennen

Aktualisiert am

Zwei Wagen liefern ich ein verbotenes Rennen auf der Bundesautobahn 113 in Berlin, dabei wird eine 51 Jahre alte Frau schwer verletzt. Einer der Fahrer flieht vom Unfallort.

Bei einem illegalen Rennen mit zwei Wagen auf der Bundesautobahn 113 bei Berlin-Johannisthal ist eine unbeteiligte Fahrerin schwer verletzt worden. Der Fahrer des einen Autos fuhr am Samstagnachmittag an der Abfahrt Stubenrauchstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf das Auto der 51-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und klagte danach über Schmerzen an Nacken, Fuß und Hüfte. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Fahrer, ein 21-Jähriger, wurde am Unfallort angetroffen, das Auto beschlagnahmt. Zeugenaussagen zufolge soll sich noch eine weitere Person im Auto befunden haben. Der Fahrer des anderen am Rennen beteiligten Fahrzeugs entkam.

Immer wieder liefern sich auf Berlins Straßen zumeist jüngere Autofahrer unerlaubte Rennen, zuweilen mit tragischem Ausgang. In der Nacht zu Donnerstag wurde ein unbeteiligter Autofahrer bei einem illegalen Rennen leicht verletzt. Die anderen beiden Autofahrer entkamen.