Schlachtensee in Berlin : Durchsuchungen bei vier Verdächtigen wegen Sexualstraftaten

Anfang Juni soll es am Schlachtensee zu Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und Belästigungen von vier Jugendlichen gekommen sein. Die Polizei beschlagnahmte nun Datenträger aus deren Wohnungen.

Der Schlachtensee in Berlin. Es soll hier zu Vergewaltigungen durch Jugendliche gekommen sein. Bild: Picture Alliance

Am Schlachtensee in Berlin soll es im Juni zu Sexualstraftaten gekommen sein – die Polizei ermittelt gegen vier Verdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Am Mittwoch rückten Einsatzkräfte zu Durchsuchungen bei den Beschuldigten in Schöneberg, Tempelhof und Zehlendorf aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni soll es am Schlachtensee zu Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und sexuellen Belästigungen junger Frauen gekommen sein.

Die Polizei beschlagnahmte bei den Durchsuchungen Datenträger, die ausgewertet werden. Die vier Verdächtigen kamen nach erkennungsdienstlicher Behandlung auf freien Fuß.

Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Berlin führen seit Anfang Juni Ermittlungen zu mehreren mutmaßlichen Sexualdelikten an dem See, wie es hieß. Weitere Angaben zu den Fällen machte die Polizei nicht.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel, dauerten an.