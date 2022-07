Berlin : 15-Jähriger soll für Tod von Seniorin verantwortlich sein

In Berlin ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher festgenommen worden, der am Dienstag eine 75 Jahre alte Rentnerin beraubt und geschlagen haben soll, so dass sie später an ihren schweren Verletzungen verstarb. Den Jugendlichen, der bei der Polizei als „kiezorientierter Mehrfachtäter“ bekannt ist, konnte die Polizei festnehmen, nachdem er am Mittwoch abermals eine Seniorin überfallen hatte. Der mutmaßliche Täter hat die bulgarische Staatsangehörigkeit, wie die Polizei der F.A.Z. mitteilte.

Am Dienstag war die 75 Jahre alte Rentnerin nach Polizeiangaben am Morgen um kurz nach sieben Uhr im Ortsteil Gesundbrunnen auf dem Gehweg angesprochen worden, als sie eine kurze Pause machte. Der Täter schlug sie plötzlich ins Gesicht und entriss ihr den Einkaufsbeutel, bis die Henkel abrissen und sie stürzte. Er fuhr auf einem Fahrrad mit der Beute davon. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten die Seniorin mit einer Oberschenkelfraktur und Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde, aber später ihren Verletzungen erlag.

Am Mittwoch wurde eine 79 Jahre alte Frau im benachbarten Ortsteil Reinickendorf beraubt. Der jugendliche Tatverdächtige habe sie gegen Mittag um viertel vor zwölf auf dem Gehweg von hinten zu Fall gebracht, ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr die Handtasche entrissen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Mit Hilfe eines Passanten konnten Polizisten, die die nähere Umgebung absuchten, den Jugendlichen in einem nahe gelegenen Wohngebiet stellen. Die 79 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt und konnte ambulant behandelt werden. Ein Teil der in der Nähe des Tatorts gefundenen Beute konnte ihr zurückgegeben werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission ist der Festgenommene, der erst seit einem Jahr strafmündig ist, auch der Täter des Raubs mit Todesfolge vom Dienstag. Er sollte noch am Donnerstag im Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden, um Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr zu erwirken. Die Annahme der Wiederholungsgefahr ist notwendig, damit die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten verhängt werden kann, obwohl er jünger als 16 Jahre ist.

Die Einstufung als „Mehrfachtäter“ ist ein Polizeibegriff, es handelt sich um eine Vorstufe zum „Intensivtäter“. Damit sind Jugendliche gemeint, die kriminelle Gewalttaten in hoher Intensität begehen und bei denen sich eine kriminelle Karriere zu verfestigen scheint. Bei Intensivtätern geht die Polizei von mindestens zehn Straftaten im Jahr aus.