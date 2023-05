Aktualisiert am

14-Jähriger in Belgrad erschießt acht Schüler und Wachmann

Serbische Hauptstadt : 14-Jähriger in Belgrad erschießt acht Schüler und Wachmann

Der Schüler aus der siebten Klasse habe in einer Grundschule das Feuer eröffnet. Die Waffe hatte er wohl von seinem Vater.

Großeinsatz in Belgrad Bild: AP

Durch Schüsse in einer zentral gelegenen Grundschule in der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am Mittwochfrüh neun Menschen getötet worden.

Serbische Fernsehsender berichteten unter Berufung auf inoffizielle Quellen im Innenministerium, es seien acht Schüler und ein Wachmann der Schule erschossen worden. Mehrere Schülerinnen und Schüler wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Ein Kind werde im Krankenhaus operiert. Es habe Kopfverletzungen und schwebe in Lebensgefahr, hieß es auf dem Portal „B92.net“. Demnach brach der Junge in den Geschichtsunterricht ein und fing an, auf die Schüler zu schießen.

Schütze galt als Musterschüler

Der mutmaßliche Angreifer, ein 14 Jahre alter Schüler, wurde laut Polizeiangaben festgenommen. Die Motive für die Tat waren zunächst unbekannt. Der Junge soll mit einer Pistole seines Vaters geschossen haben. Begonnen hat die Schießerei gegen 8:40 Uhr. Der mutmaßliche Schütze wurde von Mitschülern, die von serbischen Fernsehsendern interviewt wurden, als Musterschüler bezeichnet. In Serbien dauert die Grundschule acht Jahre. Eingeschult wird man im Alter von sieben Jahren.

Polizei und Rettungskräfte rückten mit großen Aufgeboten zu der Schule im Zentrum von Belgrad aus. Das umliegende Areal sperrte die Polizei großräumig ab.

Mehr zum Thema 1/

Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Spekuliert wurde darüber, dass sie vorrangig einer früheren Lehrerin des Schützen gegolten habe. Laut unbestätigten Berichten soll eine Lehrerin der Schule in einem nahegelegenen Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen sein.

Amoktaten und Schießereien sind in Serbien eher selten. Das Land hat strenge Waffengesetze.